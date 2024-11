Previsioni Meteo Pagani: il bollettino per la prossima settimana 25 – 28 Novembre

MeteoWeb

Lunedì 25 Novembre

Nella notte di Lunedì 25 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 3%. Le temperature si attesteranno intorno a +11,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di +9,9°C. La velocità del vento sarà di 1,3 km/h proveniente da Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 2,3 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 60% e la pressione atmosferica sarà di 1032 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare poche nuvole con una copertura nuvolosa dell’11%. La temperatura salirà a +11°C, con una temperatura percepita di +9,7°C. La velocità del vento aumenterà leggermente a 1,4 km/h, mantenendo la direzione Nord – Nord Est. L’umidità salirà al 61% e la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1032 hPa. Non ci saranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 60%. La temperatura raggiungerà un massimo di +15,8°C, mentre la temperatura percepita sarà di +14,8°C. La velocità del vento si attesterà a 4,9 km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 51% e la pressione atmosferica sarà di 1027 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa dell’87%. La temperatura si stabilizzerà attorno a +14,4°C, con una temperatura percepita di +13,6°C. La velocità del vento sarà di 3,2 km/h proveniente da Sud – Sud Est. L’umidità salirà al 65% e la pressione atmosferica sarà di 1026 hPa. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Martedì 26 Novembre

Nella notte di Martedì 26 Novembre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 90%. Le temperature si attesteranno intorno a +14,1°C, mentre la temperatura percepita sarà di +13,4°C. La velocità del vento sarà di 4,5 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70% e la pressione atmosferica sarà di 1025 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. La temperatura si stabilizzerà attorno a +14,6°C, con una temperatura percepita di +14,2°C. La velocità del vento sarà di 5,9 km/h proveniente da Sud Est. L’umidità salirà al 79% e la pressione atmosferica sarà di 1024 hPa. Non ci saranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo continuerà a essere coperto con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura raggiungerà un massimo di +14,9°C, mentre la temperatura percepita sarà di +14,7°C. La velocità del vento si attesterà a 3,9 km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità si manterrà attorno al 85% e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, il cielo passerà a nubi sparse con una copertura nuvolosa del 59%. La temperatura si stabilizzerà attorno a +14,2°C, con una temperatura percepita di +14°C. La velocità del vento sarà di 4,4 km/h proveniente da Sud Est. L’umidità salirà al 91% e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni.

Mercoledì 27 Novembre

Nella notte di Mercoledì 27 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 53%. Le temperature si attesteranno intorno a +14°C, mentre la temperatura percepita sarà di +13,8°C. La velocità del vento sarà di 5,1 km/h proveniente da Est – Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 5,2 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 91% e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare nubi sparse con una copertura nuvolosa del 47%. La temperatura si stabilizzerà attorno a +14°C, con una temperatura percepita di +13,8°C. La velocità del vento sarà di 5,2 km/h proveniente da Est – Sud Est. L’umidità rimarrà attorno al 91% e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Non ci saranno precipitazioni.

Nel pomeriggio, il cielo sarà ancora nubi sparse con una copertura nuvolosa del 88%. La temperatura raggiungerà un massimo di +17,7°C, mentre la temperatura percepita sarà di +17,5°C. La velocità del vento si attesterà a 8,4 km/h proveniente da Sud. L’umidità si manterrà attorno al 73% e la pressione atmosferica sarà di 1022 hPa. Si prevedono piogge leggere con un’intensità di 0,12 mm.

Infine, nella sera, il cielo passerà a cielo coperto con una copertura nuvolosa del 88%. La temperatura si stabilizzerà attorno a +15,9°C, con una temperatura percepita di +15,8°C. La velocità del vento sarà di 6,9 km/h proveniente da Sud Est. L’umidità salirà al 86% e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Si prevedono piogge leggere con un’intensità di 0,13 mm.

Giovedì 28 Novembre

Nella notte di Giovedì 28 Novembre, il cielo sarà caratterizzato da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 98%. Le temperature si attesteranno intorno a +15,2°C, mentre la temperatura percepita sarà di +15,1°C. La velocità del vento sarà di 6,6 km/h proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 9,4 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 90% e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Si prevedono precipitazioni con un’intensità di 0,3 mm.

Durante la mattina, il cielo continuerà a mostrare pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si stabilizzerà attorno a +15,1°C, con una temperatura percepita di +15°C. La velocità del vento sarà di 6,5 km/h proveniente da Sud Est. L’umidità salirà al 90% e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Si prevedono precipitazioni con un’intensità di 0,39 mm.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura raggiungerà un massimo di +14,9°C, mentre la temperatura percepita sarà di +14,8°C. La velocità del vento si attesterà a 6 km/h proveniente da Sud Est. L’umidità si manterrà attorno al 91% e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Si prevedono precipitazioni con un’intensità di 0,51 mm.

Infine, nella sera, il cielo passerà a pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 97%. La temperatura si stabilizzerà attorno a +15,2°C, con una temperatura percepita di +15,1°C. La velocità del vento sarà di 7 km/h proveniente da Sud Est. L’umidità salirà al 90% e la pressione atmosferica sarà di 1023 hPa. Si prevedono precipitazioni con un’intensità di 0,3 mm.

In conclusione, i prossimi giorni si presenteranno con un clima variabile, caratterizzato da un inizio di settimana prevalentemente sereno e temperature miti, che si trasformeranno in condizioni più nuvolose e piovose verso la metà della settimana. È consigliabile prepararsi per eventuali piogge, specialmente Mercoledì e Giovedì, e mantenere un abbigliamento adeguato alle temperature in calo.

