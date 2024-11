Previsioni Meteo Pagani: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Pagani indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, mentre nella mattina si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi diventeranno più dense, portando a un cielo coperto. Infine, nella sera, si prevede un ritorno a condizioni di cielo nuvoloso, senza però significative variazioni nelle temperature.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 10,5°C, con una leggera diminuzione che porterà i valori a circa 10°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un 4% di nuvole, e il vento si presenterà debole, proveniente da Nord Est con velocità di circa 2,1 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 57%, garantendo un clima fresco ma gradevole.

Durante la mattina, le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 15,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, passando dal 17% al 43%. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che varierà tra 3,5 km/h e 5,1 km/h. L’umidità si manterrà su livelli moderati, attorno al 44%.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con il cielo che diventerà completamente coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 15°C, con una leggera diminuzione rispetto al picco della mattina. La velocità del vento sarà contenuta, attorno ai 2,8 km/h, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 51%.

Nella sera, le temperature si manterranno sui 14°C, con un cielo nuvoloso che non porterà precipitazioni significative. La velocità del vento rimarrà bassa, e l’umidità continuerà a salire, raggiungendo il 66%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pagani nei prossimi giorni indicano un clima variabile, con temperature che si manterranno su valori moderati e una copertura nuvolosa predominante. Martedì e mercoledì si prevede un clima simile, con possibilità di schiarite e un lieve aumento delle temperature. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno giornate di sole pieno nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Pagani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +10.9° perc. +9.5° Assenti 2.2 NE max 2.8 Grecale 57 % 1032 hPa 4 cielo sereno +10.5° perc. +9° Assenti 4 ENE max 3.7 Grecale 54 % 1031 hPa 7 poche nuvole +11.4° perc. +9.8° Assenti 3.5 ENE max 3.5 Grecale 44 % 1030 hPa 10 nubi sparse +15.4° perc. +14.1° Assenti 3.6 SO max 3.6 Libeccio 43 % 1029 hPa 13 cielo coperto +15.5° perc. +14.3° Assenti 4.3 OSO max 4.7 Libeccio 47 % 1027 hPa 16 nubi sparse +14.8° perc. +13.7° Assenti 1.2 S max 2.8 Ostro 53 % 1026 hPa 19 cielo coperto +14.4° perc. +13.5° Assenti 2.4 SSE max 3.2 Scirocco 58 % 1026 hPa 22 nubi sparse +14.1° perc. +13.2° Assenti 3.3 SSE max 4.1 Scirocco 65 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 16:35

