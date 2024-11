Previsioni Meteo Pagani: tutti i dettagli per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 6 Novembre, Pagani si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori gradevoli. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo ampie schiarite durante tutto il giorno. Le previsioni meteo indicano un clima mite, con una temperatura massima che raggiungerà i 22°C nel pomeriggio. I venti saranno leggeri, contribuendo a rendere l’atmosfera particolarmente piacevole.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17,1°C, con un cielo inizialmente coperto che si schiarirà progressivamente. La copertura nuvolosa scenderà al 48% e la velocità del vento sarà di circa 3,5 km/h da Nord Est. L’umidità si manterrà attorno al 57%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1025 hPa.

Nella mattina, il clima si presenterà sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 17°C alle 07:00 e raggiungeranno i 21°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con valori inferiori al 8%. I venti si manterranno leggeri, con una velocità media di 3,1 km/h. L’umidità diminuirà progressivamente, raggiungendo il 36% intorno a mezzogiorno.

Il pomeriggio porterà un ulteriore aumento delle temperature, che toccheranno il picco di 22°C alle 12:00 e alle 13:00. Il cielo rimarrà sereno, favorendo un clima ideale per attività all’aperto. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 6,2 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 36%, mentre la pressione atmosferica continuerà a mantenersi stabile.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a calare, portandosi intorno ai 17°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 7%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che varieranno tra 3 e 4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 58%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pagani indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e cieli sereni. Giovedì e Venerdì si prevede un clima altrettanto favorevole, con temperature che continueranno a oscillare tra i 17°C e i 22°C. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima mite e piacevole.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Pagani

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.9° perc. +16.1° Assenti 3.7 NE max 3.7 Grecale 57 % 1024 hPa 4 poche nuvole +16.1° perc. +15.3° Assenti 4.7 NE max 4.4 Grecale 57 % 1025 hPa 7 cielo sereno +17° perc. +16.2° Assenti 3.7 NE max 4.2 Grecale 52 % 1026 hPa 10 cielo sereno +21° perc. +20.1° Assenti 1.3 OSO max 2.5 Libeccio 38 % 1026 hPa 13 cielo sereno +22° perc. +21.2° Assenti 6.2 OSO max 5.5 Libeccio 36 % 1025 hPa 16 cielo sereno +19.6° perc. +18.9° Assenti 3.1 SO max 4.8 Libeccio 47 % 1026 hPa 19 cielo sereno +18.4° perc. +17.7° Assenti 3.3 ENE max 4.4 Grecale 53 % 1027 hPa 22 cielo sereno +17.5° perc. +16.8° Assenti 4.9 NE max 5.8 Grecale 58 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:49

