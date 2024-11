Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nubi sparse e momenti di cielo coperto. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 9°C, con una leggera diminuzione che porterà i valori a scendere fino a 8,5°C nelle prime ore del mattino. La copertura nuvolosa sarà prevalentemente alta, con percentuali che raggiungeranno il 94%. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,6 km/h e 4,4 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Est.

Nella mattina, ci si aspetta un lieve miglioramento delle condizioni, con un aumento della temperatura che toccherà i 14,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà tra il 71% e l’85%, con momenti di nubi sparse. La velocità del vento rimarrà contenuta, favorendo una sensazione di stabilità atmosferica. L’umidità si attesterà attorno al 62%, garantendo un clima fresco ma non eccessivamente umido.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo segnalano un ritorno a condizioni più nuvolose, con temperature che scenderanno a 13,2°C verso le ore centrali del pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 87%, con un vento che continuerà a soffiare a bassa intensità. L’umidità potrebbe aumentare, portandosi fino al 75%, rendendo l’aria leggermente più pesante.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 9°C. Le nubi sparse lasceranno spazio a momenti di cielo sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà fino al 16%. La velocità del vento rimarrà moderata, contribuendo a un clima fresco e gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Palazzolo sull’Oglio nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e una variabilità della copertura nuvolosa. Si prevede che nei giorni successivi, le condizioni meteorologiche continueranno a oscillare tra momenti di sole e nubi, senza significative variazioni termiche. Gli amanti dell’aria fresca e delle passeggiate all’aperto troveranno in questi giorni un clima ideale per godere della bellezza autunnale della zona.

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +9.2° perc. +9.2° Assenti 4.3 NNE max 4 Grecale 82 % 1030 hPa 4 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 4.1 NNE max 3.6 Grecale 79 % 1030 hPa 7 nubi sparse +9.1° perc. +9.1° Assenti 3.7 NNE max 3.5 Grecale 77 % 1031 hPa 10 nubi sparse +13.9° perc. +13° Assenti 3 SSO max 1.1 Libeccio 63 % 1031 hPa 13 nubi sparse +14.8° perc. +14° Assenti 4.3 SSO max 2.3 Libeccio 62 % 1029 hPa 16 nubi sparse +11° perc. +10.3° Assenti 1.5 OSO max 2.6 Libeccio 81 % 1029 hPa 19 poche nuvole +9.8° perc. +9.8° Assenti 4.4 NNE max 4.1 Grecale 86 % 1030 hPa 22 poche nuvole +9.3° perc. +9.3° Assenti 4.8 NNE max 4.5 Grecale 84 % 1031 hPa Il sole sorge alle ore 07:13 e tramonta alle ore 16:55

