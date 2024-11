Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 27 Novembre, Palazzolo sull’Oglio si troverà ad affrontare un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Le previsioni meteo indicano una copertura nuvolosa costante, che accompagnerà gli abitanti della città per tutto il giorno. Le temperature oscilleranno tra i 7,3°C e i 10,6°C, mentre la velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 8,4°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che raggiungerà il 96%. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 2 km/h, rendendo la notte tranquilla e silenziosa.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno significativamente. Il cielo rimarrà coperto e le temperature inizieranno a salire leggermente, raggiungendo i 10,4°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, l’umidità si manterrà alta, attorno al 90%, e il vento continuerà a soffiare debolmente. Non si prevedono precipitazioni, quindi gli abitanti potranno godere di una mattinata asciutta.

Nel pomeriggio, si assisterà a un leggero miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 9,9°C, mentre l’umidità inizierà a scendere, raggiungendo il 88%. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che non supereranno i 4 km/h. Anche in questo caso, non si prevedono piogge.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il cielo che si presenterà ancora nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 7,3°C. L’umidità si manterrà attorno al 93%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente. Non si registreranno precipitazioni, quindi la serata si preannuncia tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palazzolo sull’Oglio indicano un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la settimana piuttosto stabile dal punto di vista climatico. Gli abitanti potranno quindi godere di giornate tranquille, sebbene con un cielo prevalentemente grigio.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8.4° perc. +8.4° prob. 5 % 2 SSO max 2 Libeccio 96 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° prob. 5 % 0.7 ENE max 1 Grecale 96 % 1023 hPa 7 cielo coperto +8.5° perc. +8.5° prob. 9 % 2.1 ONO max 2.6 Maestrale 96 % 1024 hPa 10 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° prob. 13 % 2.7 O max 3.4 Ponente 90 % 1025 hPa 13 cielo coperto +10.5° perc. +9.9° prob. 10 % 3.7 O max 4.3 Ponente 88 % 1023 hPa 16 nubi sparse +9° perc. +9° Assenti 2.9 O max 3.6 Ponente 94 % 1024 hPa 19 nubi sparse +8.2° perc. +8.2° Assenti 2.7 NO max 2.9 Maestrale 94 % 1025 hPa 22 nubi sparse +7.5° perc. +7.5° Assenti 3.7 NNO max 4.6 Maestrale 93 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:39 e tramonta alle ore 16:39

