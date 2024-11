Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Palazzolo sull’Oglio indicano una giornata caratterizzata da condizioni di stabilità atmosferica e cieli prevalentemente sereni. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime che si attesteranno intorno ai 4,4°C e massime che raggiungeranno circa 11°C. La presenza di un’alta pressione garantirà assenza di precipitazioni e una bassa copertura nuvolosa durante tutto il giorno.

Nella notte, il meteo si presenterà con cieli sereni e temperature che scenderanno fino a 4,4°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente principalmente da Nord, con intensità che non supererà i 5 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1023 hPa.

Durante la mattina, le condizioni rimarranno stabili con cieli sereni e temperature in aumento. Si prevede che alle 10:00 si raggiunga una temperatura di 9,8°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 57%, favorendo una sensazione di freschezza. La copertura nuvolosa sarà minima, con valori che non supereranno il 8%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero aumento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 11°C. La presenza di poche nuvole non influenzerà la bellezza della giornata, che si presenterà comunque soleggiata. La velocità del vento rimarrà contenuta, con raffiche che non supereranno i 3,6 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 70%.

La sera porterà con sé un abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 6°C. I cieli continueranno a rimanere sereni, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 79%, e la pressione atmosferica continuerà a mostrare valori stabili, intorno ai 1025 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palazzolo sull’Oglio evidenziano un trend di stabilità con cieli sereni e temperature fresche. Non si prevedono cambiamenti significativi, con la possibilità di un lieve aumento delle temperature nei giorni successivi. Gli amanti del bel tempo potranno godere di un weekend all’insegna della tranquillità meteorologica.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Palazzolo sull’Oglio

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +4.8° perc. +3.9° Assenti 5 N max 5.4 Tramontana 75 % 1024 hPa 4 cielo sereno +4.5° perc. +4.5° Assenti 4.4 NNO max 5.6 Maestrale 71 % 1023 hPa 7 cielo sereno +4.7° perc. +4.7° Assenti 3.5 N max 4.1 Tramontana 70 % 1024 hPa 10 cielo sereno +9.8° perc. +9.8° Assenti 3.4 SSO max 2.2 Libeccio 57 % 1024 hPa 13 poche nuvole +11° perc. +9.7° Assenti 3.5 S max 2.3 Ostro 57 % 1023 hPa 16 cielo sereno +7.3° perc. +7.3° Assenti 2.3 ENE max 3.1 Grecale 76 % 1024 hPa 19 cielo sereno +6.2° perc. +5.5° Assenti 4.9 NE max 5 Grecale 79 % 1025 hPa 22 cielo sereno +5.6° perc. +4.7° Assenti 5.1 NE max 5.1 Grecale 79 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 16:47

