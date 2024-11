Previsioni Meteo Palazzolo sull’Oglio: tutti i dettagli per il weekend 15 – 17 Novembre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0% e temperature intorno ai +4,9°C. La mattina, le temperature saliranno fino a +10,7°C, mantenendo una copertura nuvolosa sotto il 15%. Nel pomeriggio, ci sarà un incremento della copertura nuvolosa, raggiungendo il 34%, con temperature che scenderanno a +9°C. Sabato, il cielo rimarrà sereno con temperature fino a +11,1°C. Domenica, si prevede un aumento della nuvolosità, con copertura al 100% nel pomeriggio e temperature che varieranno da +11,2°C a +9,2°C.

Venerdì 15 Novembre

Nella notte di Venerdì 15 Novembre, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa pari a 0%. Le temperature si attesteranno intorno ai +4,9°C con una temperatura percepita di +3,8°C. La velocità del vento sarà di 5,4 km/h proveniente da Nord, con raffiche che raggiungeranno i 5,6 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa. Questo clima mite e sereno accompagnerà le prime ore della giornata.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 12:00, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i +10,7°C. La temperatura percepita si attesterà a +9,3°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 3,5 km/h e 4,7 km/h, sempre da direzione Sud-Sud Est. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà sotto il 15%. L’umidità si manterrà attorno al 56-58%, rendendo l’aria fresca e piacevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, passando a nubi sparse con una percentuale che raggiungerà il 34%. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che varieranno da +10,8°C a +9°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 3,6 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 71%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1024 hPa.

Infine, nella sera, il cielo tornerà a essere sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +5,3°C. La velocità del vento sarà di 4,9 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 79%. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo 1027 hPa. Questo clima mite e sereno accompagnerà le ultime ore della giornata.

Sabato 16 Novembre

La notte di Sabato 16 Novembre si presenterà con un cielo sereno e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 6%. Le temperature si manterranno sui +5,2°C, con una temperatura percepita di +5,2°C. La velocità del vento sarà di 4,7 km/h, proveniente da Nord-Nord Est. L’umidità si attesterà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1026 hPa.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno con temperature che saliranno fino a +11,1°C. La temperatura percepita si attesterà a +9,8°C. La velocità del vento varierà tra 5,7 km/h e 6,9 km/h, sempre da direzione Ovest-Sud Ovest. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 12%, mentre l’umidità si manterrà tra il 58% e il 64%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 25%. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che varieranno da +11,2°C a +9,1°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 6,1 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 72%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1020 hPa.

Nella sera, il cielo rimarrà sereno con temperature che si attesteranno intorno ai +6°C. La velocità del vento sarà di 3 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno al 77%. La pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo 1020 hPa. Questo clima mite e sereno accompagnerà le ultime ore della giornata.

Domenica 17 Novembre

La notte di Domenica 17 Novembre si presenterà con poche nuvole e una copertura nuvolosa pari al 13%. Le temperature si attesteranno intorno ai +5,4°C, con una temperatura percepita di +5,4°C. La velocità del vento sarà di 4 km/h, proveniente da Nord-Nord Ovest. L’umidità si manterrà alta, attorno al 77%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1019 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che raggiungeranno il 55%. Le temperature saliranno fino a +10,8°C, con una temperatura percepita di +9,4°C. La velocità del vento sarà di 3,7 km/h, sempre da direzione Sud. L’umidità si manterrà attorno al 58%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1014 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature scenderanno leggermente, con valori che varieranno da +11,2°C a +9,2°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, intorno ai 4 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 82%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1012 hPa.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai +5,6°C. La velocità del vento sarà di 2,7 km/h, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’83%. La pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo 1011 hPa. Questo clima fresco e nuvoloso accompagnerà le ultime ore del fine settimana.

In conclusione, il fine settimana si presenterà con un clima variabile, alternando momenti di sereno a fasi più nuvolose. Venerdì e Sabato offriranno condizioni favorevoli per attività all’aperto, mentre Domenica si prevede un aumento della copertura nuvolosa. Si consiglia di tenere in considerazione le previsioni per pianificare al meglio le proprie attività.

