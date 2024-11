Previsioni Meteo Palermo: il bollettino per domani domenica 17 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Palermo nella giornata di Domenica 17 Novembre si presenteranno prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per tutta la giornata. La copertura nuvolosa sarà minima, garantendo un’ottima visibilità e un clima gradevole, ideale per attività all’aperto. Le previsioni del tempo indicano una stabilità atmosferica che favorirà un clima piacevole, senza precipitazioni significative.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con un cielo completamente sereno e una leggera brezza proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1021 hPa. Queste condizioni favoriranno un riposo tranquillo, senza particolari disturbi.

Durante la mattina, il sole sorgerà accompagnato da un cielo sereno. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 19°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà fino al 46%, rendendo l’atmosfera ancora più confortevole. La pressione atmosferica rimarrà stabile, contribuendo a mantenere queste condizioni favorevoli.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, con un cielo che continuerà a essere sereno. Le condizioni di vento rimarranno leggere, con raffiche che non supereranno i 10 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, ma non in modo significativo, mantenendo comunque un clima gradevole. Non si prevedono precipitazioni, quindi sarà un’ottima occasione per godere di attività all’aperto.

La sera porterà con sé un leggero aumento della copertura nuvolosa, ma il cielo rimarrà perlopiù sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera brezza che continuerà a soffiare. L’umidità si manterrà attorno al 52%, mentre la pressione atmosferica scenderà leggermente a 1016 hPa. Anche in questo caso, non si prevedono piogge, garantendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo indicano una giornata di Domenica 17 Novembre caratterizzata da condizioni climatiche favorevoli e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede una stabilità simile, con temperature che continueranno a mantenersi su valori gradevoli. Pertanto, sarà opportuno approfittare di queste belle giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo del clima favorevole che la città ha da offrire.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.9° perc. +13.3° Assenti 5.1 OSO max 6.1 Libeccio 74 % 1020 hPa 5 cielo sereno +14° perc. +13.4° Assenti 5.9 OSO max 6.9 Libeccio 75 % 1020 hPa 8 cielo sereno +16.5° perc. +15.8° Assenti 6.2 OSO max 6.4 Libeccio 64 % 1020 hPa 11 cielo sereno +18.9° perc. +18.1° Assenti 8.1 ONO max 10.1 Maestrale 48 % 1019 hPa 14 cielo sereno +19° perc. +18.2° Assenti 5.8 ONO max 7.2 Maestrale 49 % 1018 hPa 17 cielo sereno +16.4° perc. +15.7° Assenti 3.4 S max 3.3 Ostro 59 % 1017 hPa 20 cielo sereno +16.2° perc. +15.4° Assenti 8.5 S max 8.8 Ostro 56 % 1017 hPa 23 nubi sparse +16.5° perc. +15.5° Assenti 8.4 SSO max 9 Libeccio 50 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 16:51

