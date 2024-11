Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palermo indicano un giovedì caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Tuttavia, nel corso della sera, si prevede un cambiamento delle condizioni atmosferiche, con l’arrivo di piogge leggere. Analizzando i dati, si evidenziano temperature che varieranno da un minimo di 16,1°C durante la notte a un massimo di 19,6°C nel pomeriggio. La copertura nuvolosa rimarrà bassa fino al tardo pomeriggio, per poi aumentare con l’arrivo delle precipitazioni.

Durante la notte, Palermo presenterà nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 16,5°C. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Ovest – Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 15,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa.

Nella mattina, il cielo si presenterà sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 19,6°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà limitata, con valori che non supereranno il 16%. Il vento continuerà a soffiare leggero, con velocità che varieranno tra i 5 e i 10 km/h. L’umidità, sebbene in calo, si manterrà attorno al 63%, garantendo comunque una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19,5°C. La brezza leggera continuerà a soffiare, contribuendo a mantenere un clima piacevole. Tuttavia, già a partire dalle ore serali, si prevede un aumento della copertura nuvolosa e l’inizio delle prime piogge.

La sera porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature si attesteranno intorno ai 16,2°C, mentre la velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 10 km/h. Le precipitazioni, sebbene leggere, si presenteranno con una probabilità crescente, fino a raggiungere il 47%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile. Dopo un giovedì caratterizzato da temperature miti e cieli sereni, si prevede un fine settimana con condizioni meteorologiche più instabili, con possibilità di piogge e temperature in calo. Gli amanti del sole dovranno approfittare della mattinata e del pomeriggio di giovedì, prima dell’arrivo delle precipitazioni serali.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +16.3° perc. +16.2° Assenti 12.5 OSO max 14.7 Libeccio 82 % 1018 hPa 5 nubi sparse +16.1° perc. +15.9° Assenti 10.2 OSO max 11.5 Libeccio 81 % 1019 hPa 8 cielo sereno +18° perc. +17.7° Assenti 6.2 OSO max 6.8 Libeccio 72 % 1019 hPa 11 poche nuvole +19.6° perc. +19.2° Assenti 7.6 ONO max 10.8 Maestrale 63 % 1018 hPa 14 cielo sereno +19.3° perc. +19° prob. 5 % 5.9 ONO max 9 Maestrale 64 % 1016 hPa 17 cielo sereno +16.9° perc. +16.7° Assenti 1.7 O max 2.8 Ponente 77 % 1017 hPa 20 cielo sereno +16.4° perc. +16.2° prob. 47 % 6.7 SSO max 7.1 Libeccio 80 % 1017 hPa 23 pioggia leggera +16.2° perc. +16° 0.12 mm 10.2 OSO max 12.2 Libeccio 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:53

