Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani lunedì 4 novembre

Le previsioni meteo per Palermo di Lunedì 4 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo sereno e temperature gradevoli. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 17°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, garantendo un cielo limpido. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche leggere provenienti principalmente da sud-sud ovest. L’umidità si manterrà su livelli relativamente alti, intorno al 75%.

Nella mattina, il meteo continuerà a mostrare un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da nord-nord ovest contribuirà a rendere l’aria piacevole, mentre l’umidità si attesterà attorno al 56%. Non si prevedono precipitazioni, il che renderà la mattinata ideale per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, stabilizzandosi attorno ai 20°C. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà il calo delle temperature. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno condizioni di disagio. La giornata si presenterà quindi come un’ottima opportunità per godere di passeggiate o attività all’aperto.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Anche in questo caso, il cielo rimarrà sereno, con una leggera brezza che renderà l’atmosfera piacevole. L’umidità si manterrà alta, ma senza generare fastidi significativi.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palermo nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con cieli sereni e temperature gradevoli. Martedì e Mercoledì si prevede un leggero calo delle temperature, ma senza variazioni significative nel meteo. Gli amanti delle belle giornate all’aperto troveranno quindi un clima favorevole per godere della città e delle sue bellezze.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.9° perc. +16.6° Assenti 3.6 SO max 3.5 Libeccio 74 % 1024 hPa 5 cielo sereno +16.6° perc. +16.2° Assenti 2.6 SSO max 2.8 Libeccio 73 % 1024 hPa 8 cielo sereno +19.2° perc. +18.8° Assenti 1.7 ONO max 2.6 Maestrale 65 % 1025 hPa 11 cielo sereno +21° perc. +20.7° Assenti 6.3 N max 5.1 Tramontana 56 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.7° perc. +20.4° Assenti 7.9 N max 6.8 Tramontana 60 % 1023 hPa 17 cielo sereno +17.8° perc. +17.7° Assenti 4.4 NE max 5.2 Grecale 77 % 1024 hPa 20 cielo sereno +17.2° perc. +17° Assenti 1.7 SE max 3 Scirocco 76 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.7° perc. +16.4° Assenti 2.5 SSE max 3.2 Scirocco 74 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 17:01

