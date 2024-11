Previsioni Meteo Palermo: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Palermo si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della mattinata. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16,1°C durante la notte a un massimo di 21,5°C nel pomeriggio. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, con raffiche che non supereranno i 6,7 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1024 hPa.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con temperature che si aggireranno intorno ai 16,5°C. La copertura nuvolosa sarà assente, e il vento soffierà leggermente da Sud Est. Con l’arrivo della mattina, si assisterà a un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno fino al 79% del cielo. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo circa 21,2°C entro le ore centrali della giornata. La velocità del vento sarà moderata, con una leggera brezza che accompagnerà la mattinata.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano una stabilizzazione delle temperature, che si manterranno attorno ai 20°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno all’80%, ma non si prevedono precipitazioni. Il vento continuerà a soffiare da Nord – Nord Est, mantenendo una velocità moderata. La situazione meteorologica si manterrà gradevole, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere sereno, con temperature che scenderanno a circa 17°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, creando un’atmosfera tranquilla e piacevole. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, ma non influenzeranno negativamente il comfort percepito.

In conclusione, le previsioni meteo per Palermo nei prossimi giorni mostrano una stabilità climatica, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Tuttavia, si prevede un incremento della nuvolosità nei giorni successivi, che potrebbe portare a un leggero abbassamento delle temperature. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di questa giornata, mentre è consigliabile tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Palermo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +16.5° perc. +16.1° Assenti 5 SE max 5.4 Scirocco 74 % 1024 hPa 5 cielo sereno +16.2° perc. +15.7° Assenti 5.9 SSE max 5.9 Scirocco 72 % 1024 hPa 8 nubi sparse +19.1° perc. +18.6° Assenti 2.9 SSE max 3.9 Scirocco 57 % 1024 hPa 11 nubi sparse +21.2° perc. +20.7° Assenti 3 NNE max 5.1 Grecale 49 % 1024 hPa 14 nubi sparse +20.9° perc. +20.4° Assenti 6.2 NNE max 6.7 Grecale 54 % 1023 hPa 17 nubi sparse +18° perc. +17.7° Assenti 3.5 ESE max 4.3 Scirocco 71 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.4° perc. +17.1° Assenti 5.2 SSE max 5.3 Scirocco 72 % 1024 hPa 23 cielo sereno +17.1° perc. +16.7° Assenti 5.1 SSE max 4.9 Scirocco 71 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 17:00

