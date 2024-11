Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: il bollettino per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palma di Montechiaro di Lunedì 18 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo, con cieli sereni e temperature che si manterranno su valori gradevoli. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature che scenderanno fino a +15°C, mentre nel corso della mattina il cielo si presenterà completamente sereno, con un incremento delle temperature fino a raggiungere i +20,8°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà moderata, con raffiche che potranno arrivare fino a 29,8 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il meteo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di +15°C. La copertura nuvolosa sarà del 27%, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. Con il passare delle ore, le condizioni miglioreranno ulteriormente. Alle 01:00, il cielo sarà caratterizzato da poche nuvole e la temperatura scenderà leggermente a +14,9°C.

Durante la mattina, il cielo rimarrà sereno, con temperature che saliranno rapidamente. Alle 08:00, si registrerà una temperatura di +17°C, mentre alle 10:00 si raggiungeranno i 19,4°C. La ventilazione sarà sostenuta, con velocità che varieranno tra 10,8 km/h e 19,3 km/h.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo il picco di +20,8°C alle 13:00. La brezza tesa accompagnerà la giornata, con raffiche di vento che potranno toccare i 29,6 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché assente, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, ma rimarranno comunque gradevoli. Alle 18:00, si registrerà una temperatura di +16,9°C, con cielo sereno e una leggera brezza. La temperatura continuerà a calare lentamente, fino a stabilizzarsi attorno ai +15,7°C a mezzanotte.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palma di Montechiaro indicano una giornata di Lunedì 18 Novembre all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature miti. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che si manterranno su valori simili, rendendo ideale il periodo per attività all’aperto. Gli amanti del sole e delle temperature piacevoli troveranno in questo inizio settimana un’ottima opportunità per godere della bellezza del territorio.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +14.9° perc. +14.4° Assenti 6.7 NNO max 7.7 Maestrale 75 % 1015 hPa 5 cielo sereno +14.6° perc. +14.2° Assenti 8.7 NO max 11.7 Maestrale 83 % 1015 hPa 8 cielo sereno +17° perc. +16.8° Assenti 10.8 NO max 21.4 Maestrale 77 % 1016 hPa 11 cielo sereno +20.1° perc. +19.8° Assenti 21.6 ONO max 28.2 Maestrale 64 % 1015 hPa 14 cielo sereno +20.5° perc. +20.2° Assenti 24.5 ONO max 28.5 Maestrale 62 % 1014 hPa 17 cielo sereno +17.2° perc. +17.2° Assenti 16.8 ONO max 19.5 Maestrale 82 % 1015 hPa 20 cielo sereno +16.4° perc. +16.2° Assenti 12.9 NO max 14.8 Maestrale 81 % 1017 hPa 23 cielo sereno +15.7° perc. +15.4° Assenti 13.9 ONO max 17.2 Maestrale 80 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:51

