Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: il bollettino per domani sabato 23 novembre

Sabato 23 Novembre a Palma di Montechiaro si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteo variabili. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 14,2°C. Con il passare delle ore, la situazione meteo migliorerà, portando a una mattina serena e temperata, con valori che raggiungeranno i 16,4°C intorno a mezzogiorno. Tuttavia, nel pomeriggio, il cielo si coprirà completamente, mantenendo temperature stabili attorno ai 16,5°C. La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con una leggera diminuzione della temperatura.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, si registreranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 41%. La temperatura si manterrà intorno ai 14,2°C, con una temperatura percepita leggermente più bassa, pari a 13,6°C. La velocità del vento sarà di circa 19,9 km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche che potranno raggiungere i 24,4 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, attestandosi all’8%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che salirà fino a 16,3°C alle 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà ulteriormente, scendendo al 46%. Il vento continuerà a soffiare da Nord Ovest a una velocità di circa 10 km/h, rendendo la giornata piacevole e fresca.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, il cielo si coprirà completamente, mantenendo una temperatura costante di 16,5°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 100%, e il vento si attenuerà ulteriormente, con velocità che scenderanno a 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 46%.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere parzialmente nuvoloso, con temperature che scenderanno a 12,8°C alle 23:00. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 61%, con un vento che soffierà da Est a una velocità di 14,7 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Palma di Montechiaro indicano una giornata di transizione, con un inizio sereno e un pomeriggio nuvoloso. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni variabili, con possibilità di ulteriori cambiamenti. Gli amanti del clima temperato troveranno in questo Sabato una giornata ideale per attività all’aperto, prima dell’arrivo di eventuali perturbazioni nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.5° perc. +12.9° Assenti 18.4 NO max 23 Maestrale 75 % 1019 hPa 5 cielo sereno +12.6° perc. +11.9° Assenti 11 NNO max 13.3 Maestrale 76 % 1021 hPa 8 cielo sereno +14.5° perc. +13.5° Assenti 13 N max 17.8 Tramontana 55 % 1024 hPa 11 nubi sparse +16.3° perc. +15.2° Assenti 10 NNO max 16.2 Maestrale 45 % 1025 hPa 14 cielo coperto +16.5° perc. +15.4° Assenti 6.8 NO max 11.1 Maestrale 44 % 1026 hPa 17 nubi sparse +14.6° perc. +13.4° Assenti 2.9 N max 4.7 Tramontana 50 % 1029 hPa 20 poche nuvole +12.6° perc. +11.8° prob. 11 % 15.5 E max 21.4 Levante 71 % 1032 hPa 23 nubi sparse +12.8° perc. +11.9° prob. 11 % 14.7 E max 20.8 Levante 65 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:49

