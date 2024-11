Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: il bollettino per domani venerdì 22 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palma di Montechiaro di Venerdì 22 Novembre indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili, con un inizio piovoso che si trasformerà in un pomeriggio più sereno. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno fino al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 16,2°C e i 19,9°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con raffiche che raggiungeranno i 46 km/h.

Nella notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge leggere e cielo prevalentemente coperto. La temperatura si attesterà intorno ai 16,9°C, con un’umidità elevata che raggiungerà il 79%. Il vento soffierà da Ovest a una velocità di circa 22,3 km/h, con raffiche che potranno arrivare fino a 41,3 km/h.

Con l’arrivo della mattina, le previsioni del tempo segnalano un proseguimento delle piogge leggere fino alle prime ore del giorno, con temperature che saliranno fino a 19,9°C. La copertura nuvolosa rimarrà alta, raggiungendo il 100%. Tuttavia, già a partire dalle ore centrali della giornata, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo diradamento delle nuvole.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, con temperature che scenderanno fino a 17,8°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, oscillando tra i 32 km/h e i 36 km/h, contribuendo a un abbassamento della percezione termica. L’umidità si manterrà attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica aumenterà, raggiungendo i 1012 hPa.

La sera porterà nuovamente un incremento della copertura nuvolosa, con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 16,2°C. Il vento continuerà a soffiare da Ovest, mantenendo una velocità di circa 21 km/h. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, con valori che si aggireranno attorno al 77%.

In conclusione, le previsioni meteo per Palma di Montechiaro di Venerdì 22 Novembre evidenziano un inizio di giornata piovoso, seguito da un miglioramento nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo, con temperature in aumento e una diminuzione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole potranno quindi attendere un weekend più soleggiato e piacevole.

Tutti i dati meteo di Venerdì 22 Novembre a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +17.6° perc. +17.4° prob. 49 % 26.7 O max 45 Ponente 75 % 1011 hPa 5 cielo coperto +17° perc. +16.9° prob. 49 % 15.8 OSO max 26.1 Libeccio 84 % 1011 hPa 8 cielo coperto +19.2° perc. +19.2° prob. 42 % 22.4 OSO max 36.6 Libeccio 77 % 1012 hPa 11 nubi sparse +20° perc. +19.7° prob. 11 % 30 O max 40.6 Ponente 64 % 1012 hPa 14 poche nuvole +18.6° perc. +18.4° prob. 21 % 34.7 ONO max 47.3 Maestrale 75 % 1011 hPa 17 nubi sparse +17.2° perc. +17.1° prob. 14 % 27.9 ONO max 42.4 Maestrale 80 % 1013 hPa 20 cielo coperto +17.1° perc. +17° prob. 23 % 19.1 ONO max 32.6 Maestrale 81 % 1014 hPa 23 nubi sparse +15.7° perc. +15.3° prob. 22 % 21.8 ONO max 35.4 Maestrale 77 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.