Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: tutti i dettagli per domani domenica 3 novembre

Le previsioni meteo per Domenica 3 Novembre a Palma di Montechiaro indicano una giornata caratterizzata da condizioni di bel tempo e temperature gradevoli. Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, mentre al mattino si assisterà a un netto miglioramento con un cielo sereno. Le temperature si manterranno su valori miti, favorendo un clima piacevole per le attività all’aperto. La velocità del vento sarà moderata, contribuendo a rendere l’aria fresca e frizzante.

Nel dettaglio, durante la notte (fino alle 06:00), si registreranno nubi sparse con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa sarà del 58% e l’umidità si manterrà attorno al 70%. La velocità del vento varierà tra i 6,7 km/h e i 7,8 km/h, proveniente principalmente da Nord e Nord Est.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà completamente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 20°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa scenderà al 2%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 51%. Il vento sarà leggero, con velocità che varieranno tra i 2,1 km/h e i 8,5 km/h.

Nel pomeriggio, il bel tempo continuerà a dominare, con temperature che toccheranno un massimo di 20,8°C intorno alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà assente, garantendo un’ottima visibilità e condizioni ideali per attività all’aperto. Anche la velocità del vento si manterrà su valori leggeri, rendendo l’atmosfera ancora più gradevole.

La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a 0%. La velocità del vento continuerà a essere leggera, favorendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Domenica 3 Novembre a Palma di Montechiaro si presenteranno molto favorevoli, con un clima mite e soleggiato. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del bel tempo potranno approfittare di queste giornate per trascorrere del tempo all’aperto, godendo di un clima ideale.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Palma di Montechiaro

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +16.1° perc. +15.4° Assenti 7.1 NNE max 7 Grecale 66 % 1022 hPa 5 nubi sparse +15.5° perc. +14.7° Assenti 7.6 NE max 6.9 Grecale 61 % 1023 hPa 8 cielo sereno +18.4° perc. +17.6° Assenti 2.8 NE max 1.8 Grecale 50 % 1024 hPa 11 cielo sereno +20.5° perc. +20° Assenti 7.3 SSO max 5 Libeccio 52 % 1024 hPa 14 cielo sereno +20.4° perc. +20° Assenti 11.2 SSO max 7.7 Libeccio 57 % 1023 hPa 17 cielo sereno +18.1° perc. +17.8° Assenti 6.4 OSO max 6.7 Libeccio 69 % 1023 hPa 20 cielo sereno +17.4° perc. +17° Assenti 3.8 NO max 4.5 Maestrale 70 % 1024 hPa 23 cielo sereno +16.6° perc. +16.2° Assenti 2.9 NNE max 4.4 Grecale 71 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 17:02

