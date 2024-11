Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Palma di Montechiaro per Lunedì 11 Novembre si presenteranno caratterizzate da un persistente maltempo. Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,8°C e una copertura nuvolosa al 100%. La situazione non migliorerà durante la mattina, quando le precipitazioni continueranno a manifestarsi, con temperature che varieranno tra i 15,3°C e i 15,6°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 11,4 km/h e i 13,1 km/h, proveniente prevalentemente da Est e Sud Est.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento dell’intensità delle piogge, che passeranno da moderate a forti, con temperature che si manterranno attorno ai 15,1°C. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 28,4 km/h, contribuendo a un clima piuttosto fresco e umido. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1017 hPa, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 90%.

La sera porterà un leggero miglioramento, ma le piogge continueranno a manifestarsi, seppur con intensità minore. Le temperature si manterranno stabili, intorno ai 15,2°C, con venti che si attenueranno leggermente. La copertura nuvolosa rimarrà comunque al 100%, rendendo l’atmosfera piuttosto grigia e umida.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Palma di Montechiaro non mostrano segnali di miglioramento immediato. Martedì e Mercoledì si prevede un proseguimento delle piogge, con temperature simili e una costante umidità. Solo verso la fine della settimana si potrebbero intravedere schiarite, ma per ora, gli amanti del sole dovranno pazientare e prepararsi a un clima decisamente autunnale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.8° perc. +15.7° 0.57 mm 10.2 ESE max 16.7 Scirocco 88 % 1018 hPa 5 pioggia leggera +15.6° perc. +15.5° 0.38 mm 10.8 ESE max 15.4 Scirocco 86 % 1018 hPa 8 pioggia moderata +15.4° perc. +15.3° 1.24 mm 12.3 ESE max 20.4 Scirocco 87 % 1019 hPa 11 pioggia leggera +15.5° perc. +15.3° 0.35 mm 12.3 E max 20.2 Levante 85 % 1019 hPa 14 pioggia moderata +15.1° perc. +15° 3.17 mm 15.2 E max 27.1 Levante 90 % 1017 hPa 17 forte pioggia +15.2° perc. +15.2° 4.42 mm 16.2 ESE max 25 Scirocco 93 % 1018 hPa 20 pioggia leggera +15.2° perc. +15.2° 0.38 mm 14.5 E max 23.6 Levante 91 % 1018 hPa 23 pioggia leggera +15.4° perc. +15.3° 0.46 mm 14.7 ESE max 25.6 Scirocco 89 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:55

