Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Palma di Montechiaro indicano una giornata caratterizzata da un inizio con condizioni di pioggia leggera durante la notte, che si trasformeranno in un cielo sereno nel corso della mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 19,3°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 9,4 km/h. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, passando da un cielo coperto a un cielo sereno.

Durante la notte, le condizioni meteorologiche saranno caratterizzate da pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 15,3°C. La copertura nuvolosa sarà alta, con una percentuale che raggiungerà il 35%. La velocità del vento sarà di circa 8,4 km/h proveniente da Est, con un’umidità che si manterrà elevata, attorno all’89%.

Con l’arrivo della mattina, il meteo migliorerà notevolmente. A partire dalle 06:00, il cielo presenterà nubi sparse e la temperatura salirà fino a 19,1°C entro le 11:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, raggiungendo un 10% di nuvolosità alle 13:00, quando il cielo sarà completamente sereno. La velocità del vento si manterrà leggera, oscillando tra i 6 e i 9 km/h.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo sereno e temperature che scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 18,4°C alle 15:00. La copertura nuvolosa sarà minima, e non si prevedono precipitazioni. La velocità del vento continuerà a essere leggera, favorendo una sensazione di benessere.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a coprirsi nuovamente, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 93% entro le 23:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,1°C, mentre la velocità del vento rimarrà bassa, intorno ai 5 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà, portandosi attorno all’80%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palma di Montechiaro mostrano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Giovedì e Venerdì si prevede un cielo prevalentemente sereno, con temperature che potrebbero superare i 20°C. Gli amanti del sole e delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Palma di Montechiaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +15.1° perc. +15° 0.16 mm 11 E max 12.1 Levante 87 % 1017 hPa 5 nubi sparse +15° perc. +14.8° prob. 49 % 9.1 E max 9.4 Levante 86 % 1018 hPa 8 nubi sparse +17.1° perc. +17° prob. 6 % 7.1 E max 9.7 Levante 78 % 1020 hPa 11 nubi sparse +19.1° perc. +18.9° prob. 2 % 7.8 S max 8.9 Ostro 70 % 1019 hPa 14 cielo sereno +18.9° perc. +18.7° prob. 1 % 8.1 OSO max 8.2 Libeccio 69 % 1019 hPa 17 nubi sparse +16.9° perc. +16.8° prob. 5 % 4 O max 4.8 Ponente 81 % 1019 hPa 20 nubi sparse +16.5° perc. +16.3° prob. 20 % 3.7 NO max 4.3 Maestrale 81 % 1020 hPa 23 cielo coperto +16.1° perc. +15.8° prob. 6 % 5 NNO max 5.3 Maestrale 78 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:54

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.