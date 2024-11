Previsioni Meteo Palma di Montechiaro: tutti i dettagli per il weekend 8 – 10 Novembre

MeteoWeb

Venerdì 8 Novembre si prevede pioggia leggera durante la notte, con temperature tra +16,9°C e +15,7°C e umidità attorno all’87%. La mattina, la pioggia continuerà fino alle 08:00, con un massimo di +19,8°C e una copertura nuvolosa al 100%. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto, con temperature tra +19,7°C e +18,2°C. Sabato 9 Novembre, la notte sarà caratterizzata da nubi sparse e temperature tra +16,1°C e +15,3°C. Durante il pomeriggio, si prevede pioggia leggera, con accumuli di 0,88 mm. Domenica 10 Novembre, il cielo sarà coperto con piogge leggere e temperature tra +16,4°C e +16,1°C.

Venerdì 8 Novembre

Durante la notte, dalle 00:00 alle 05:00, si prevederà pioggia leggera con una copertura nuvolosa che varierà dal 60% all’89%. Le temperature si manterranno tra +16,9°C e +15,7°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 11,6 km/h e 12,8 km/h, proveniente principalmente da Est. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0.81 mm entro le 03:00. L’umidità si attesterà intorno all’87%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1025 hPa.

Nella mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il tempo continuerà a essere caratterizzato da pioggia leggera fino alle 08:00, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature saliranno leggermente, toccando un massimo di +19,8°C alle 12:00. La velocità del vento si manterrà tra 12,3 km/h e 17,8 km/h, sempre da Est. Le precipitazioni si ridurranno, con accumuli minimi, mentre l’umidità si manterrà alta, attorno al 65-78%. La pressione atmosferica inizierà a scendere, arrivando a 1024 hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +19,7°C e +18,2°C. Il vento continuerà a soffiare da Est, con velocità comprese tra 11,9 km/h e 14,1 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità aumenterà fino al 75%. La pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1024 hPa.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa. Le temperature scenderanno fino a +16,5°C. La velocità del vento sarà più contenuta, variando tra 9,2 km/h e 12,7 km/h. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà attorno al 67-79%. La pressione atmosferica continuerà a scendere, raggiungendo 1024 hPa.

Sabato 9 Novembre

Nella notte di Sabato, dalle 00:00 alle 05:00, il tempo si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa che varierà dal 60% al 34%. Le temperature si attesteranno tra +16,1°C e +15,3°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 9,7 km/h e 12 km/h, proveniente da Est-Nord Est. Non si prevedono precipitazioni significative, e l’umidità si manterrà attorno all’82-86%. La pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1024 hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo diventerà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature saliranno fino a +20,2°C alle 12:00. La velocità del vento si manterrà tra 8 km/h e 12,2 km/h, sempre da Est. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si attesterà attorno al 60-72%. La pressione atmosferica inizierà a scendere, arrivando a 1021 hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, si prevede pioggia leggera a partire dalle 14:00, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +19,4°C e +18,1°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Est, con velocità comprese tra 9,6 km/h e 11,7 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0.88 mm entro le 17:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 72-73%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1021 hPa.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature scenderanno fino a +16,7°C. La velocità del vento sarà leggera, variando tra 7,6 km/h e 8,3 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0.36 mm. L’umidità si manterrà attorno al 76-79%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1022 hPa.

Domenica 10 Novembre

Nella notte di Domenica, dalle 00:00 alle 05:00, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno tra +16,4°C e +16,1°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra 7,6 km/h e 8,2 km/h, proveniente da Est. Si prevederanno piogge leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0.66 mm entro le 06:00. L’umidità si manterrà alta, attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1021 hPa.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il tempo continuerà a essere caratterizzato da pioggia leggera fino alle 11:00, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +15,7°C e +16,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra 4,3 km/h e 12,1 km/h, sempre da Est. Le precipitazioni saranno più consistenti, con accumuli che raggiungeranno i 2.24 mm entro le 09:00. L’umidità si attesterà attorno al 78-89%, mentre la pressione atmosferica scenderà a 1019 hPa.

Nel pomeriggio, dalle 13:00 alle 17:00, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai +16,8°C e +16,1°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud-Sud Est, con velocità comprese tra 11,2 km/h e 14,1 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0.14 mm. L’umidità si manterrà alta, attorno al 76-81%, mentre la pressione atmosferica si attesterà attorno ai 1019 hPa.

Infine, nella sera, dalle 18:00 alle 23:00, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa al 98-99%. Le temperature scenderanno fino a +15,8°C. La velocità del vento sarà leggera, variando tra 10,2 km/h e 10,4 km/h. Le precipitazioni continueranno a essere leggere, con accumuli minimi. L’umidità si manterrà attorno al 79%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile attorno ai 1019 hPa.

In conclusione, il fine settimana a Palma di Montechiaro si preannuncia prevalentemente piovoso, con temperature miti e una costante presenza di nuvole. Gli amanti della pioggia troveranno soddisfazione, mentre coloro che preferiscono il sole dovranno attendere giorni migliori. La pioggia leggera accompagnerà gran parte del weekend, rendendo consigliabile portare con sé un ombrello e vestirsi in modo adeguato per affrontare le condizioni meteo variabili.

