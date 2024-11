Previsioni Meteo Palmi: il bollettino per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Sabato 2 Novembre a Palmi si presenteranno generalmente stabili, con una predominanza di nubi sparse e temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. I dati indicano una temperatura massima che raggiungerà i 19,4°C nel corso della mattina, mentre la temperatura minima si attesterà intorno ai 15,6°C nelle prime ore della notte. La copertura nuvolosa varierà nel corso della giornata, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno caratterizzate da nubi sparse e temperature che si aggireranno intorno ai 16,3°C. La velocità del vento sarà leggera, proveniente prevalentemente da Nord, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità si manterrà intorno al 75%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Nella mattina, il cielo continuerà a presentarsi con nubi sparse, con una temperatura che salirà fino a 19,4°C intorno alle 11:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 49%, mentre il vento rimarrà debole, con velocità che varieranno tra i 6 e i 10 km/h. L’umidità scenderà leggermente, mantenendosi comunque su livelli elevati.

Nel pomeriggio, si prevede un lieve miglioramento delle condizioni, con un aumento delle poche nuvole e una temperatura che scenderà gradualmente fino a 16,9°C verso le 17:00. La copertura nuvolosa sarà più contenuta, attorno al 23%, e il vento continuerà a soffiare leggermente da Nord Ovest. L’umidità rimarrà attorno al 75%, mantenendo un clima fresco.

La sera porterà con sé un ritorno delle nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 17°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, e l’umidità si manterrà su valori simili a quelli del pomeriggio. Non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni meteo.

In conclusione, le previsioni meteo per Palmi nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni stabili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa variabile. Non si prevedono precipitazioni significative, e il clima continuerà a essere caratterizzato da una leggera umidità. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre è consigliabile rimanere aggiornati sulle eventuali variazioni delle previsioni del tempo.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +16.1° perc. +15.7° Assenti 2 NNE max 6.5 Grecale 75 % 1023 hPa 4 poche nuvole +15.7° perc. +15.3° Assenti 1.7 N max 6.9 Tramontana 77 % 1023 hPa 7 nubi sparse +17.1° perc. +16.8° Assenti 2.6 NNE max 6.9 Grecale 74 % 1023 hPa 10 nubi sparse +19.1° perc. +18.8° Assenti 7.1 NO max 9 Maestrale 66 % 1023 hPa 13 poche nuvole +19.3° perc. +18.9° Assenti 10.4 NO max 11.3 Maestrale 64 % 1021 hPa 16 poche nuvole +17.2° perc. +16.9° Assenti 7 NO max 10 Maestrale 73 % 1022 hPa 19 nubi sparse +16.7° perc. +16.4° Assenti 4.6 NO max 8.5 Maestrale 77 % 1023 hPa 22 nubi sparse +17° perc. +16.8° Assenti 6 NO max 8.3 Maestrale 76 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:27 e tramonta alle ore 16:52

