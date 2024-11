Previsioni Meteo Palmi: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Palmi indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata, seguite da un graduale miglioramento nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori freschi, con una massima che non supererà i 15°C. La presenza di nuvole e pioggia influenzerà anche la percezione termica, rendendo l’aria più fresca e umida.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud Ovest. La pioggia continuerà a cadere, accumulando circa 0,36mm di precipitazioni. L’umidità sarà elevata, attorno all’79%, contribuendo a una sensazione di freschezza.

Durante la mattina, le previsioni del tempo non mostrano segni di miglioramento immediato. La pioggia leggera persisterà fino a metà mattinata, con temperature che varieranno tra i 14,1°C e i 15°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 22,7km/h, e la copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 68%. Le precipitazioni si attesteranno intorno ai 1,38mm, rendendo la mattinata piuttosto umida.

Nel pomeriggio, ci sarà un cambiamento significativo nelle condizioni meteo. Le piogge si attenueranno e si passerà a nubi sparse. Le temperature si manterranno fresche, con valori che scenderanno fino a 14°C. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno raggiungere i 28,7km/h. La probabilità di precipitazioni diminuirà notevolmente, portando a un pomeriggio più asciutto e ventilato.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 62%. Le temperature scenderanno ulteriormente, raggiungendo i 13,4°C. Il vento rimarrà presente, ma le condizioni di pioggia saranno assenti, permettendo di godere di un clima più secco e fresco.

In conclusione, le previsioni meteo per Palmi indicano una giornata di transizione, con piogge al mattino e un miglioramento nel pomeriggio e nella sera. I prossimi giorni potrebbero portare a un ulteriore abbassamento delle temperature, con condizioni di stabilità atmosferica che si preannunciano per il fine settimana. Sarà importante monitorare le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti, specialmente in vista di un possibile ritorno di condizioni più fresche e umide.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +14.6° perc. +14.2° 0.36 mm 5.8 SO max 7.8 Libeccio 79 % 1016 hPa 4 pioggia moderata +14.2° perc. +13.9° 1.05 mm 12.5 ONO max 18 Maestrale 85 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +14.2° perc. +13.7° 0.88 mm 6.4 ONO max 10.9 Maestrale 80 % 1016 hPa 10 pioggia leggera +14.8° perc. +14.3° 0.9 mm 18.6 ONO max 26.5 Maestrale 73 % 1017 hPa 13 pioggia leggera +14.9° perc. +14.1° 0.11 mm 23 NO max 28.7 Maestrale 66 % 1017 hPa 16 nubi sparse +14° perc. +13.2° prob. 18 % 19.2 NO max 24.7 Maestrale 67 % 1018 hPa 19 nubi sparse +13.6° perc. +12.9° Assenti 17.8 NNO max 22.9 Maestrale 70 % 1019 hPa 22 nubi sparse +13.4° perc. +12.6° Assenti 18 NO max 24.3 Maestrale 71 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 16:42

