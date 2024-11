Previsioni Meteo Palmi: tutti i dettagli per domani giovedì 14 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Palmi indicano un Giovedì 14 Novembre caratterizzato da condizioni di instabilità, con piogge leggere che accompagneranno gran parte della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,1°C e i 17,3°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da ovest, con intensità variabile. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle prime ore del giorno, per poi ridursi nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,1°C. La copertura nuvolosa sarà alta, raggiungendo il 86%, e il vento soffierà da ovest a una velocità di circa 8,5 km/h. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,57 mm.

Nella mattina, le condizioni rimarranno simili, con piogge leggere che continueranno a cadere. La temperatura salirà leggermente, raggiungendo i 16,9°C intorno alle 09:00. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, mentre il vento continuerà a soffiare da ovest, con velocità che varierà tra i 18 km/h e i 20 km/h. Le precipitazioni si attesteranno attorno ai 0,35 mm.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un graduale miglioramento, con la possibilità di schiarite. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 17,3°C alle 13:00. La copertura nuvolosa diminuirà, portandosi sotto il 40% verso le ore centrali del giorno. Le piogge diventeranno sporadiche, con accumuli minimi. Il vento si attenuerà, mantenendosi attorno ai 11 km/h.

La sera porterà un netto miglioramento, con cieli sereni e temperature che scenderanno fino a 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà ridotta al 9%, e il vento si presenterà debole, con velocità di circa 6,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata ideale per attività all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Palmi nel corso dei prossimi giorni evidenziano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Dopo una giornata di piogge leggere, si assisterà a un progressivo aumento della stabilità, con cieli sereni e temperature gradevoli. Domani e dopodomani, le condizioni si presenteranno più favorevoli, con un clima più secco e temperature in lieve aumento, rendendo il fine settimana particolarmente piacevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 14 Novembre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.2° perc. +14.9° 0.13 mm 7.2 SO max 11.5 Libeccio 79 % 1018 hPa 4 pioggia leggera +15.8° perc. +15.6° 0.57 mm 18.8 O max 25.8 Ponente 82 % 1018 hPa 7 pioggia leggera +16.3° perc. +16° 0.26 mm 18.4 O max 25.7 Ponente 78 % 1018 hPa 10 pioggia leggera +17.2° perc. +16.9° 0.15 mm 18.3 O max 23.3 Ponente 71 % 1018 hPa 13 pioggia leggera +17.3° perc. +16.9° 0.38 mm 15.8 ONO max 19.7 Maestrale 70 % 1017 hPa 16 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° prob. 38 % 8.3 NO max 10.1 Maestrale 75 % 1017 hPa 19 cielo sereno +15.1° perc. +14.6° Assenti 1 SSE max 4.1 Scirocco 75 % 1017 hPa 22 cielo sereno +14.7° perc. +14.2° prob. 5 % 5.7 SSE max 6.5 Scirocco 75 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:42

