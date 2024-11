Previsioni Meteo Palmi: tutti i dettagli per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo di Palmi per Lunedì 11 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con possibilità di piogge leggere durante la mattina. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 14,6°C e 17,1°C, mentre l’umidità si attesterà attorno al 70%. I venti saranno moderati, provenienti principalmente da Sud Est, con raffiche che potrebbero raggiungere i 15,9 km/h.

Nella notte, le nubi sparse accompagneranno le ore più buie, con temperature che si manterranno intorno ai 14°C. La probabilità di precipitazioni sarà bassa, attorno al 5%, e l’umidità si aggirerà attorno al 74%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si presenterà nuovamente nuvoloso, con l’inizio di piogge leggere. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15,8°C alle 09:00. La copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere l’87% e la probabilità di pioggia si attesterà attorno al 38%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno al 70%.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un cielo coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,7°C. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma il cielo rimarrà nuvoloso con una copertura che arriverà fino al 94%. I venti continueranno a soffiare da Sud Est, mantenendo una brezza leggera.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 14,6°C. La probabilità di pioggia rimarrà presente, con valori che raggiungeranno il 45%. L’umidità si manterrà alta, attorno al 75%, e i venti continueranno a soffiare moderatamente.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palmi suggeriscono un proseguimento di condizioni nuvolose e umide, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede che le piogge possano continuare anche nei giorni successivi, rendendo necessario un monitoraggio costante delle previsioni meteo per eventuali variazioni.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +14.2° perc. +13.7° prob. 5 % 7.5 SE max 8.9 Scirocco 75 % 1019 hPa 4 nubi sparse +14.1° perc. +13.5° prob. 9 % 8.1 SE max 8.9 Scirocco 74 % 1018 hPa 7 nubi sparse +15.3° perc. +14.6° prob. 27 % 6.4 SE max 9.1 Scirocco 69 % 1019 hPa 10 pioggia leggera +16° perc. +15.5° 0.23 mm 8.6 SSE max 12.1 Scirocco 70 % 1020 hPa 13 nubi sparse +17.1° perc. +16.5° prob. 15 % 8.1 SSE max 10.1 Scirocco 64 % 1018 hPa 16 cielo coperto +16.1° perc. +15.6° prob. 27 % 6.8 SE max 9 Scirocco 70 % 1019 hPa 19 cielo coperto +15.6° perc. +15.2° prob. 39 % 8.4 ESE max 11.7 Scirocco 74 % 1019 hPa 22 cielo coperto +14.7° perc. +14.3° prob. 39 % 11.2 SE max 14 Scirocco 77 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:37 e tramonta alle ore 16:45

