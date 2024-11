Previsioni Meteo Palmi: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 12 Novembre a Palmi indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con frequenti piogge leggere e una copertura nuvolosa predominante. Le temperature si manterranno su valori miti, ma l’umidità elevata e il vento moderato contribuiranno a creare una sensazione di freschezza.

Durante la notte, il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 14°C. La probabilità di precipitazioni sarà significativa, con piogge leggere che inizieranno a manifestarsi già dalle prime ore. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12 km/h, proveniente da Est-Sud Est, con raffiche che potranno raggiungere i 17 km/h.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si aggireranno intorno ai 14-16°C, mentre l’umidità rimarrà elevata, superando il 80%. Il vento si farà più sostenuto, con velocità che potranno arrivare fino a 18 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, rendendo il cielo grigio e opaco.

Nel pomeriggio, si assisterà a un lieve miglioramento, ma le nuvole continueranno a dominare il cielo. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 15-16°C, con una sensazione di freschezza accentuata dall’umidità e dal vento che si manterrà moderato. Le piogge tenderanno a diminuire, ma non saranno del tutto assenti, con possibilità di brevi rovesci.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con il cielo che si aprirà a nubi sparse. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 15°C. Il vento continuerà a soffiare da Sud Est, mantenendo una brezza leggera. La probabilità di pioggia si ridurrà, ma non si escludono brevi episodi di pioggia leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palmi nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibilità di piogge intermittenti e temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un miglioramento parziale per i giorni successivi, ma è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali variazioni. La situazione climatica richiederà attenzione, soprattutto per chi ha in programma attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14° perc. +13.4° prob. 61 % 10 ESE max 16.4 Scirocco 76 % 1017 hPa 4 pioggia leggera +13.1° perc. +12.6° 0.59 mm 12.5 E max 18 Levante 82 % 1016 hPa 7 pioggia leggera +13.4° perc. +12.9° 0.48 mm 16.1 E max 23 Levante 81 % 1016 hPa 10 cielo coperto +16° perc. +15.5° prob. 60 % 13.5 SE max 22.2 Scirocco 71 % 1015 hPa 13 cielo coperto +16.6° perc. +16.2° prob. 59 % 12.2 ESE max 17.7 Scirocco 73 % 1014 hPa 16 cielo coperto +16° perc. +15.7° prob. 59 % 14.4 SE max 21.5 Scirocco 79 % 1014 hPa 19 pioggia leggera +15.7° perc. +15.5° 0.11 mm 15.1 SE max 20 Scirocco 80 % 1016 hPa 22 nubi sparse +15.3° perc. +15° prob. 38 % 13.3 SE max 17.2 Scirocco 81 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:38 e tramonta alle ore 16:44

