Previsioni Meteo Palmi: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

Martedì 5 Novembre a Palmi si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche nube sparsa che potrà manifestarsi nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,1°C e i 19,7°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h, e la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa. L’umidità, invece, si attesterà intorno al 75%, rendendo l’aria leggermente umida, ma comunque gradevole.

Durante la notte, le condizioni meteo a Palmi si presenteranno con nubi sparse e temperature che scenderanno fino a 15,1°C. La copertura nuvolosa sarà intorno al 25%, con una leggera bava di vento proveniente da Sud Est. L’umidità rimarrà alta, attorno al 74%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno e temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 19,7°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che si aggireranno intorno ai 5 km/h. L’umidità comincerà a diminuire, rendendo l’atmosfera più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che porteranno le temperature a stabilizzarsi intorno ai 18,5°C. Non si prevedono precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa. La velocità del vento rimarrà leggera, contribuendo a mantenere un clima piacevole.

La sera porterà un ritorno a condizioni di nubi sparse, con temperature che scenderanno nuovamente fino a 15,8°C. L’umidità aumenterà leggermente, ma senza compromettere il comfort. La pressione atmosferica continuerà a mantenersi su valori stabili, garantendo un clima tranquillo.

In conclusione, le previsioni meteo per Palmi nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un clima generalmente sereno. Tuttavia, si consiglia di prestare attenzione a possibili variazioni nel fine settimana, quando potrebbero verificarsi cambiamenti nelle condizioni meteo. La situazione attuale suggerisce di approfittare delle belle giornate per attività all’aperto, godendo di un clima favorevole e di temperature gradevoli.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.4° perc. +15° Assenti 3.6 SE max 4.1 Scirocco 79 % 1024 hPa 4 nubi sparse +15.2° perc. +14.7° Assenti 4.4 SE max 4.5 Scirocco 76 % 1024 hPa 7 cielo sereno +16.9° perc. +16.3° Assenti 3.5 ESE max 4.8 Scirocco 64 % 1025 hPa 10 cielo sereno +19.5° perc. +19° Assenti 3 ONO max 6.4 Maestrale 58 % 1025 hPa 13 nubi sparse +19.2° perc. +18.9° Assenti 4.3 ONO max 8.2 Maestrale 64 % 1023 hPa 16 nubi sparse +17.7° perc. +17.5° prob. 1 % 3.3 SSO max 6.2 Libeccio 74 % 1023 hPa 19 poche nuvole +16.3° perc. +16.1° prob. 4 % 6.8 SSE max 7.4 Scirocco 80 % 1024 hPa 22 nubi sparse +15.8° perc. +15.5° prob. 1 % 6.9 SE max 7.8 Scirocco 79 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:30 e tramonta alle ore 16:50

