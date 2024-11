Previsioni Meteo Palmi: tutti i dettagli per domani mercoledì 13 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 13 Novembre a Palmi indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di condizioni di cielo sereno e momenti di pioggia leggera. Durante la notte, si registreranno nubi sparse con temperature stabili attorno ai 15°C. La mattina si presenterà con poche nuvole e un aumento graduale delle temperature, che raggiungeranno i 19°C intorno a mezzogiorno. Nel pomeriggio, si prevede un cambiamento con l’arrivo di piogge leggere, che continueranno anche nella sera. La temperatura percepita si manterrà intorno ai 15-19°C, mentre l’umidità si attesterà su valori elevati, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, il cielo sarà prevalentemente coperto da nubi sparse, con una temperatura di circa 15°C e una leggera brezza proveniente da Sud Est. L’umidità sarà alta, attorno all’81%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, con poche nuvole e temperature che saliranno fino a 19°C. La brezza continuerà a soffiare con una velocità di circa 12 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 63%.

Il pomeriggio porterà un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno leggermente, stabilizzandosi intorno ai 16-19°C. La probabilità di pioggia aumenterà, con accumuli che potranno raggiungere i 0.27 mm. Anche l’umidità si alzerà, toccando il 80%.

Nella sera, le condizioni meteo continueranno a variare, con un cielo che si presenterà sereno o con nubi sparse. Le temperature si manterranno attorno ai 15°C, mentre le precipitazioni si faranno più sporadiche, con accumuli minimi. L’umidità rimarrà alta, ma non si prevedono piogge significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palmi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione delle piogge e un ritorno a cieli più sereni. Tuttavia, si consiglia di rimanere aggiornati, poiché le condizioni possono variare rapidamente. La giornata di Mercoledì 13 Novembre si presenterà quindi come un mix di sole e pioggia, tipico di questa stagione.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 13 Novembre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15° perc. +14.7° prob. 9 % 12.3 SE max 15.2 Scirocco 81 % 1018 hPa 4 nubi sparse +15° perc. +14.6° prob. 9 % 12.5 SE max 15.4 Scirocco 80 % 1018 hPa 7 nubi sparse +16.2° perc. +15.8° prob. 17 % 12.4 SE max 15.7 Scirocco 75 % 1019 hPa 10 poche nuvole +19.4° perc. +18.9° prob. 12 % 9.4 SSE max 13.3 Scirocco 61 % 1019 hPa 13 poche nuvole +19.5° perc. +19.1° prob. 31 % 9 SSO max 12.2 Libeccio 63 % 1018 hPa 16 pioggia leggera +16.5° perc. +16.3° 0.14 mm 11.6 S max 15.3 Ostro 80 % 1019 hPa 19 cielo sereno +15.6° perc. +15.3° prob. 25 % 10.4 SSE max 12.7 Scirocco 81 % 1019 hPa 22 pioggia leggera +15.5° perc. +15.1° 0.2 mm 8.9 SSE max 10.2 Scirocco 78 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 06:39 e tramonta alle ore 16:43

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.