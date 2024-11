Previsioni Meteo Palmi: tutti i dettagli per domani sabato 23 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 23 Novembre a Palmi indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori freschi, oscillando tra i +11,2°C e i +14,9°C. La presenza di vento fresco, con raffiche che potranno raggiungere i 48,2 km/h, contribuirà a rendere l’atmosfera più frizzante, soprattutto nelle ore mattutine.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con nubi sparse e temperature che si attesteranno intorno ai +14,9°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con intensità che raggiungerà i 34,1 km/h da Ovest-Nord Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1016 hPa.

Durante la mattina, si assisterà a un leggero aumento della copertura nuvolosa, con temperature che varieranno tra +14,3°C e +14,9°C. Il vento continuerà a soffiare fresco, con velocità che scenderà gradualmente fino a 18,4 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 56%, mentre la pressione atmosferica salirà leggermente, raggiungendo 1024 hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà con poche nuvole e temperature che scenderanno fino a +12,3°C. Le condizioni di vento saranno più tranquille, con intensità che si ridurrà a 1,8 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 56%, mentre la pressione atmosferica continuerà a salire, raggiungendo i 1029 hPa.

La sera porterà un ritorno delle nubi sparse, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai +11,2°C. Il vento sarà leggero, con velocità che si attesterà intorno ai 9,4 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, arrivando al 58%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1033 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palmi nei prossimi giorni evidenziano un trend di stabilità, con temperature fresche e condizioni di cielo variabile. Si prevede che la settimana successiva continuerà a mantenere un clima fresco, con possibilità di ulteriori variazioni nella copertura nuvolosa. Gli amanti del clima temperato troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere delle bellezze naturali della zona, approfittando di un meteo favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 23 Novembre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +14.7° perc. +13.9° Assenti 34.1 ONO max 47.5 Maestrale 62 % 1017 hPa 4 nubi sparse +14.4° perc. +13.4° Assenti 33.9 ONO max 47.1 Maestrale 57 % 1019 hPa 7 nubi sparse +14.3° perc. +13.2° Assenti 28.4 NO max 37.8 Maestrale 57 % 1022 hPa 10 nubi sparse +14.6° perc. +13.7° Assenti 18.2 NNO max 21.9 Maestrale 59 % 1025 hPa 13 poche nuvole +14.6° perc. +13.4° Assenti 11 NNO max 12.7 Maestrale 50 % 1026 hPa 16 cielo sereno +12.3° perc. +11.1° Assenti 1.8 ENE max 6.5 Grecale 56 % 1029 hPa 19 poche nuvole +11.2° perc. +9.9° Assenti 8 SSE max 9.8 Scirocco 57 % 1032 hPa 22 nubi sparse +11.2° perc. +9.9° Assenti 10 S max 11.7 Ostro 58 % 1033 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:38

