Previsioni Meteo Palmi: tutti i dettagli per domani sabato 9 novembre

MeteoWeb

Sabato 9 Novembre a Palmi si prevede una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 15,7°C, con una leggera diminuzione nelle ore successive. La copertura nuvolosa varierà, ma rimarrà prevalentemente sotto il 70%. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 10 km/h. L’umidità si manterrà su valori elevati, intorno al 76-78%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. La temperatura salirà lentamente, raggiungendo circa 18,9°C entro le ore centrali della mattinata. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 55-70%, garantendo una giornata prevalentemente nuvolosa ma senza precipitazioni. La velocità del vento continuerà a mantenersi su valori leggeri, con intensità che non supererà i 10 km/h. L’umidità si attesterà tra il 59% e il 62%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere leggermente, con valori che si stabilizzeranno intorno ai 15,9°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, raggiungendo il 67%. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 9%. Anche in questo frangente, il vento si manterrà moderato, con direzione Sud e Sud Est, e velocità che varierà tra 6 e 10 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 14,8°C. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 49-58%, senza alcuna previsione di precipitazioni. L’umidità rimarrà elevata, oscillando tra il 76% e il 78%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud Est.

In conclusione, le previsioni meteo per Palmi indicano una giornata nuvolosa ma senza particolari eventi atmosferici avversi. Le temperature si manterranno miti, con una leggera diminuzione nel corso della giornata. Nei prossimi giorni, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una continua presenza di nubi sparse. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi soddisfazione in queste giornate autunnali, mentre chi cerca il sole potrebbe rimanere deluso dalle persistenti nubi.

Tutti i dati meteo di Sabato 9 Novembre a Palmi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +15.7° perc. +15.3° Assenti 8 SE max 9.5 Scirocco 76 % 1025 hPa 4 nubi sparse +15.3° perc. +14.9° Assenti 7.6 SE max 8.7 Scirocco 77 % 1024 hPa 7 nubi sparse +16.4° perc. +16° Assenti 8.4 SE max 10.3 Scirocco 73 % 1024 hPa 10 nubi sparse +18.9° perc. +18.4° prob. 2 % 3.8 S max 6.6 Ostro 60 % 1023 hPa 13 nubi sparse +18.5° perc. +18° prob. 6 % 6.5 SSO max 9 Libeccio 63 % 1022 hPa 16 nubi sparse +16.7° perc. +16.4° prob. 9 % 8.6 S max 9.4 Ostro 73 % 1021 hPa 19 nubi sparse +15.2° perc. +14.9° prob. 12 % 9.2 SSE max 10.9 Scirocco 78 % 1022 hPa 22 nubi sparse +14.9° perc. +14.4° prob. 14 % 8.7 SSE max 10.7 Scirocco 76 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:46

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.