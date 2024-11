Previsioni Meteo Palo del Colle: il bollettino per domani lunedì 11 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Lunedì 11 Novembre a Palo del Colle si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piovoso, seguito da un progressivo miglioramento nel corso delle ore. Durante la notte, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 94%. Le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con una leggera brezza proveniente da Nord. La situazione tenderà a stabilizzarsi durante la mattina, quando le precipitazioni diminuiranno, lasciando spazio a cieli coperti.

Nel dettaglio, la mattina di Lunedì sarà caratterizzata da piogge leggere fino alle ore 12:00, con temperature che varieranno tra 14,6°C e 15,3°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 97%, e il vento soffierà da Nord-Est con intensità leggera. A partire dal pomeriggio, ci sarà un netto miglioramento delle condizioni meteo: le nuvole inizieranno a diradarsi, portando a cieli parzialmente nuvolosi e, infine, sereni. Le temperature si attesteranno intorno ai 13,8°C nel tardo pomeriggio, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina.

La sera di Lunedì si preannuncia serena, con cieli completamente sgombri da nuvole e temperature che scenderanno fino a 12,4°C. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud-Est, mantenendo l’umidità attorno al 58%. Non si prevedono precipitazioni, con una pressione atmosferica stabile attorno ai 1021 hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Palo del Colle indicano un miglioramento generale delle condizioni meteo. Martedì e Mercoledì si prevede un clima prevalentemente sereno, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 13-15°C. Sarà quindi un periodo favorevole per attività all’aperto, dopo una giornata di Lunedì caratterizzata da pioggia e nuvole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 11 Novembre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.7° perc. +14.1° 0.17 mm 12.1 NNO max 19.3 Maestrale 71 % 1020 hPa 5 pioggia leggera +14.6° perc. +14° 0.2 mm 12.4 N max 20.1 Tramontana 68 % 1020 hPa 8 pioggia leggera +14.8° perc. +13.9° 0.2 mm 6.4 NE max 11.3 Grecale 62 % 1021 hPa 11 cielo coperto +15.2° perc. +14.2° prob. 43 % 7.3 NNE max 8.7 Grecale 55 % 1021 hPa 14 cielo coperto +15.2° perc. +14.1° prob. 5 % 8.6 NE max 9.2 Grecale 53 % 1021 hPa 17 nubi sparse +13.8° perc. +12.7° prob. 1 % 7 E max 10.1 Levante 57 % 1021 hPa 20 cielo sereno +13° perc. +11.9° prob. 2 % 4.9 SSE max 5.5 Scirocco 59 % 1022 hPa 23 cielo sereno +12.4° perc. +11.2° prob. 2 % 3.5 SSE max 4.2 Scirocco 60 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:35

