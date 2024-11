Previsioni Meteo Palo del Colle: il bollettino per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Palo del Colle si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente sereno, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra 14,1°C e 18,4°C durante le ore diurne. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 9,1 km/h. L’umidità si attesterà intorno al 70%, rendendo l’aria piuttosto gradevole.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con poche nuvole, con temperature che scenderanno fino a 13,3°C. La mattina continuerà a mantenere condizioni di cielo sereno, con una temperatura che raggiungerà i 17,8°C entro le ore centrali della giornata. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da direzioni occidentali e nord-occidentali.

Nel pomeriggio, le temperature toccheranno il picco di 18,4°C intorno alle ore 13:00, mantenendosi stabili fino alle ore 15:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con un’umidità che varierà tra il 53% e il 59%. Le condizioni di meteo favorevoli permetteranno di godere di un pomeriggio all’aperto, con cieli sereni e una leggera brezza.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che inizieranno a dominare il cielo. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,1°C alle ore 21:00, con un’umidità che salirà fino al 74%. La ventilazione rimarrà debole, rendendo la serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palo del Colle nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e un’alternanza di cielo sereno e parzialmente nuvoloso. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo il clima ideale per attività all’aperto. Domani e dopodomani, le temperature potrebbero subire lievi variazioni, ma senza stravolgimenti significativi nel meteo generale.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +13.6° perc. +13° Assenti 8.5 ONO max 12.6 Maestrale 77 % 1024 hPa 5 cielo sereno +13.3° perc. +12.7° Assenti 6.1 O max 7.1 Ponente 79 % 1024 hPa 8 cielo sereno +15.4° perc. +14.8° Assenti 4.4 NNO max 5.8 Maestrale 70 % 1025 hPa 11 cielo sereno +17.8° perc. +17.1° Assenti 6.9 NNE max 5 Grecale 56 % 1025 hPa 14 cielo sereno +18.2° perc. +17.5° Assenti 8.5 NE max 5 Grecale 55 % 1024 hPa 17 cielo sereno +16.1° perc. +15.5° Assenti 6.7 NE max 7.1 Grecale 68 % 1025 hPa 20 nubi sparse +15.3° perc. +14.8° Assenti 1.1 E max 1.8 Levante 73 % 1025 hPa 23 nubi sparse +14.7° perc. +14.2° Assenti 2.5 NO max 3 Maestrale 75 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:32 e tramonta alle ore 16:41

