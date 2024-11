Previsioni Meteo Palo del Colle: il bollettino per domani sabato 16 novembre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Palo del Colle per Sabato 16 Novembre si presenteranno caratterizzate da un cielo prevalentemente nuvoloso, con una graduale diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 10,5°C e i 14°C, mentre i venti soffieranno moderati da direzione nord-ovest. L’umidità si attesterà su livelli piuttosto elevati, intorno al 71%, contribuendo a una sensazione di freschezza, soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 11°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento sarà di circa 22 km/h, creando una brezza tesa che potrebbe rendere l’aria più frizzante. L’umidità si attesterà attorno al 72%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1020 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con nubi sparse e una diminuzione della copertura nuvolosa al 84%. Le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 12,4°C alle 09:00. I venti continueranno a soffiare da nord-ovest a una velocità di circa 19 km/h, mantenendo una brezza vivace. L’umidità scenderà gradualmente, attestandosi intorno al 64%.

Il pomeriggio porterà un ulteriore miglioramento, con poche nuvole e temperature che toccheranno il picco di 14°C. La copertura nuvolosa si ridurrà al 18%, favorendo momenti di sole. I venti si faranno più leggeri, con intensità che varierà tra 12 km/h e 14 km/h. L’umidità rimarrà attorno al 56%, rendendo l’aria più gradevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà prevalentemente sereno con poche nuvole. Le temperature scenderanno gradualmente, attestandosi intorno ai 10,5°C. I venti continueranno a soffiare da ovest, mantenendo una brezza leggera. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 73%.

In conclusione, le previsioni meteo per Palo del Colle indicano un Sabato 16 Novembre all’insegna di un clima mite e variabile, con un miglioramento delle condizioni nel corso della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della copertura nuvolosa, quindi sarà opportuno tenere d’occhio le previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Sabato 16 Novembre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +11.2° perc. +10.2° Assenti 20.6 NO max 35.3 Maestrale 70 % 1020 hPa 5 cielo coperto +10.7° perc. +9.7° Assenti 20.1 NO max 32.4 Maestrale 73 % 1021 hPa 8 nubi sparse +11.5° perc. +10.5° Assenti 19.8 NO max 28.5 Maestrale 69 % 1022 hPa 11 nubi sparse +13.6° perc. +12.5° Assenti 15.6 NO max 19.7 Maestrale 58 % 1021 hPa 14 poche nuvole +13.9° perc. +12.9° Assenti 14.8 NNO max 18.7 Maestrale 58 % 1021 hPa 17 poche nuvole +12.6° perc. +11.6° Assenti 8.6 ONO max 14.2 Maestrale 66 % 1021 hPa 20 poche nuvole +11.3° perc. +10.4° Assenti 10.9 O max 17.2 Ponente 73 % 1021 hPa 23 poche nuvole +10.5° perc. +9.5° Assenti 8.1 O max 13 Ponente 72 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:45 e tramonta alle ore 16:31

