Previsioni Meteo Palo del Colle: il bollettino per domani venerdì 8 novembre

Le previsioni meteo per Venerdì 8 Novembre a Palo del Colle indicano una giornata caratterizzata da nubi sparse e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una leggera diminuzione man mano che si avanza verso l’alba. La copertura nuvolosa si presenterà in aumento, ma senza precipitazioni significative. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 10 km/h.

Nella mattina, il clima continuerà a essere gradevole, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 18,6°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà attorno al 72%, mentre l’umidità si attesterà intorno al 51%. I venti, provenienti principalmente da Nord Est, si intensificheranno leggermente, raggiungendo una velocità di circa 9 km/h. Non si prevedono piogge, quindi sarà un’ottima occasione per attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, stabilizzandosi attorno ai 16°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, portando a un’ulteriore diminuzione dell’umidità. I venti continueranno a soffiare da Nord Est, mantenendo una velocità moderata. Anche in questa fase della giornata, non si registreranno precipitazioni, rendendo il clima complessivamente secco e fresco.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. La copertura nuvolosa rimarrà presente, ma non ci saranno variazioni significative nelle condizioni meteo. I venti si calmeranno ulteriormente, rendendo l’atmosfera tranquilla e serena.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palo del Colle nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una predominanza di nubi sparse. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, il che suggerisce un fine settimana all’insegna della stabilità climatica. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, godendo di un clima piacevole e senza piogge.

Tutti i dati meteo di Venerdì 8 Novembre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.5° perc. +14° Assenti 0.8 ENE max 1.7 Grecale 76 % 1027 hPa 5 nubi sparse +14° perc. +13.5° Assenti 0.6 OSO max 1.6 Libeccio 77 % 1027 hPa 8 nubi sparse +16° perc. +15.4° Assenti 1 NE max 3.3 Grecale 67 % 1028 hPa 11 nubi sparse +18.2° perc. +17.5° Assenti 6.2 NE max 6.1 Grecale 53 % 1027 hPa 14 nubi sparse +18.3° perc. +17.6° Assenti 10.2 NE max 7.1 Grecale 53 % 1027 hPa 17 nubi sparse +16.1° perc. +15.5° Assenti 7.7 NE max 9.6 Grecale 66 % 1027 hPa 20 nubi sparse +15.3° perc. +14.7° Assenti 3.8 NNO max 5.1 Maestrale 71 % 1028 hPa 23 nubi sparse +14.6° perc. +14° Assenti 6.6 NO max 9.8 Maestrale 74 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:36 e tramonta alle ore 16:38

