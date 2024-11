Previsioni Meteo Palo del Colle: tutti i dettagli per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Palo del Colle indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente variabile, con un alternarsi di momenti di sole e nuvolosità. Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 15°C, con una leggera diminuzione nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà limitata, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente il comfort climatico.

Nella mattina, ci si aspetta un cielo sereno, con temperature che saliranno fino a 18,5°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da nord-est contribuirà a rendere l’aria fresca e gradevole, con un’umidità che si attesterà attorno al 59%. Le condizioni meteo saranno ideali per attività all’aperto, grazie alla bassa probabilità di precipitazioni.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà leggermente. Si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che passerà da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 17,5°C, mentre l’umidità aumenterà fino al 64%. Nonostante la presenza di nuvole, non si prevedono precipitazioni significative, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

La sera porterà un ulteriore incremento della nuvolosità, con temperature che scenderanno fino a 15°C. Il cielo sarà prevalentemente coperto, ma non si registreranno fenomeni di pioggia. L’umidità rimarrà elevata, intorno al 76%, e il vento si farà più leggero, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per Palo del Colle nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un alternarsi di sole e nuvole. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, ma senza significative precipitazioni. Gli amanti delle attività all’aperto potranno approfittare delle temperature miti, mentre la presenza di nuvole potrà offrire un riparo dal sole diretto. La situazione meteo rimarrà monitorata, in attesa di eventuali cambiamenti nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14.6° perc. +14.1° Assenti 2.5 ONO max 2.9 Maestrale 75 % 1029 hPa 5 poche nuvole +14.2° perc. +13.7° Assenti 2.8 NO max 3.5 Maestrale 79 % 1029 hPa 8 cielo sereno +16° perc. +15.6° Assenti 3.3 NNO max 4.9 Maestrale 74 % 1030 hPa 11 poche nuvole +18.2° perc. +17.7° Assenti 6.2 NNE max 6.3 Grecale 62 % 1029 hPa 14 cielo coperto +18.2° perc. +17.6° Assenti 10.5 NE max 8.5 Grecale 60 % 1028 hPa 17 nubi sparse +16.4° perc. +16° Assenti 9.5 ENE max 12.1 Grecale 71 % 1028 hPa 20 cielo coperto +15.7° perc. +15.3° Assenti 3.3 E max 4.5 Levante 75 % 1028 hPa 23 nubi sparse +15° perc. +14.5° Assenti 1.7 NNE max 1.9 Grecale 77 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:39

