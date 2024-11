Previsioni Meteo Palo del Colle: tutti i dettagli per domani sabato 2 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 2 Novembre a Palo del Colle indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà inizialmente con nubi sparse, mentre si passerà a un cielo coperto nelle prime ore del mattino. Le temperature oscilleranno tra +15,3°C e +16,5°C, con una leggera brezza proveniente da Ovest. L’umidità si attesterà attorno al 62%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1022 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di +20,4°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà alta, attorno al 52%, e il vento soffierà moderato da Nord, con velocità che varieranno tra 8,7 km/h e 13 km/h. L’umidità si ridurrà progressivamente, raggiungendo il 44% entro le ore centrali della giornata.

Durante il pomeriggio, le previsioni del tempo non evidenzieranno significativi cambiamenti. Le temperature si attesteranno tra +19,4°C e +20°C, con una leggera diminuzione rispetto alla mattina. La copertura nuvolosa rimarrà attorno al 74%, e il vento continuerà a soffiare da Nord, mantenendo una velocità moderata. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 56%.

Nel corso della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che scenderanno fino a +16°C. Le condizioni di umidità aumenteranno ulteriormente, attestandosi attorno al 70%. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno raggiungere i 26,4 km/h. La pressione atmosferica rimarrà stabile, intorno ai 1022 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Palo del Colle nei prossimi giorni evidenzieranno un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa persistente. Si prevede che le condizioni meteorologiche rimarranno stabili, senza particolari eventi di maltempo in vista. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno tenere in considerazione la presenza di nuvole e il vento moderato, ma potranno comunque godere di una giornata gradevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 2 Novembre a Palo del Colle

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +15.7° perc. +14.9° Assenti 8.9 ONO max 14.2 Maestrale 59 % 1022 hPa 5 nubi sparse +15.3° perc. +14.3° Assenti 8.6 ONO max 13.8 Maestrale 57 % 1022 hPa 8 cielo coperto +17.7° perc. +16.8° Assenti 9.6 NO max 13.8 Maestrale 49 % 1022 hPa 11 nubi sparse +20.2° perc. +19.4° Assenti 12.6 NNO max 17.1 Maestrale 44 % 1021 hPa 14 nubi sparse +20° perc. +19.4° Assenti 13.2 N max 16.7 Tramontana 52 % 1020 hPa 17 nubi sparse +17.9° perc. +17.6° Assenti 11.8 N max 16.7 Tramontana 71 % 1021 hPa 20 nubi sparse +17.1° perc. +16.6° Assenti 11.9 ONO max 20.6 Maestrale 67 % 1022 hPa 23 nubi sparse +15.8° perc. +15.4° Assenti 14.2 ONO max 26.4 Maestrale 79 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:29 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.