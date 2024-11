Previsioni Meteo Parabiago: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 27 Novembre, Parabiago si troverà ad affrontare un clima prevalentemente coperto durante le prime ore, con una graduale transizione verso condizioni più serene nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra +7,3°C e +10°C, mentre l’umidità rimarrà piuttosto alta, attorno al 82%. Non si prevedono precipitazioni significative, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto, soprattutto nel pomeriggio e in serata.

Durante la notte, il cielo sarà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai +7,8°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento si presenterà debole, con velocità comprese tra 0,4 km/h e 1,5 km/h. L’umidità sarà elevata, raggiungendo il 93%.

Nella mattina, le condizioni non cambieranno molto, con cielo ancora coperto e temperature che varieranno da +8°C a +9,6°C. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, e il vento continuerà a soffiare debolmente. L’umidità, sebbene alta, inizierà a scendere leggermente.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo: il cielo passerà da coperto a nubi sparse, con temperature che toccheranno il picco di +10°C. La copertura nuvolosa scenderà al 79%, e il vento si farà sentire con una velocità di circa 2,2 km/h. Questo sarà il momento migliore per godere di un’uscita all’aperto, grazie anche alla diminuzione dell’umidità.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature si attesteranno intorno ai +7,3°C e +8°C, con un’umidità che si stabilizzerà attorno all’84%. Il vento si manterrà debole, rendendo la serata particolarmente gradevole.

In conclusione, le previsioni meteo per Mercoledì 27 Novembre a Parabiago indicano una giornata che inizierà con nuvole e terminerà con cieli sereni. I prossimi giorni potrebbero continuare a mantenere un clima simile, con temperature stabili e poche variazioni significative. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno opportunità favorevoli, specialmente nel pomeriggio e in serata.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° Assenti 1.3 NO max 1.4 Maestrale 93 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8° perc. +8° Assenti 0.6 ONO max 1 Maestrale 91 % 1024 hPa 7 cielo coperto +8.1° perc. +8.1° Assenti 1.4 NNO max 1.6 Maestrale 89 % 1024 hPa 10 cielo coperto +8.9° perc. +8.9° Assenti 2 ONO max 2.6 Maestrale 85 % 1025 hPa 13 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 1.5 SO max 1.7 Libeccio 79 % 1024 hPa 16 nubi sparse +8.8° perc. +8.8° Assenti 1.8 SO max 2.2 Libeccio 84 % 1024 hPa 19 cielo sereno +8° perc. +8° Assenti 3.2 NO max 3.4 Maestrale 85 % 1025 hPa 22 poche nuvole +7.5° perc. +7.5° Assenti 3.6 NO max 3.9 Maestrale 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:43 e tramonta alle ore 16:42

