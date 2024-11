Previsioni Meteo Parabiago: il bollettino per domani mercoledì 6 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 6 Novembre a Parabiago indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, mentre nel corso della mattina si assisterà a un leggero aumento, con valori che raggiungeranno i 15°C. La presenza di nuvole sarà costante, con una copertura che si manterrà alta per tutta la giornata. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 12°C. La copertura nuvolosa sarà del 70%, con un’umidità che si attesterà attorno all’82%. Le condizioni rimarranno stabili fino all’alba, quando il cielo diventerà completamente coperto e la temperatura scenderà leggermente.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno da 11,2°C a 14,9°C tra le 6:00 e le 11:00. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 65% e il 83%. La velocità del vento sarà debole, con direzione prevalentemente da Nord Est. Non si prevedono precipitazioni, quindi la giornata si presenterà asciutta.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco massimo di 16°C intorno alle 13:00 e 14:00, mantenendosi attorno ai 15°C fino alle 17:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, con valori che si attesteranno tra l’86% e il 90%. Anche in questo frangente, il vento sarà debole, contribuendo a un’atmosfera tranquilla.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12°C. Il cielo rimarrà coperto fino a tarda notte, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 75%. L’umidità si manterrà costante, e non si prevedono cambiamenti significativi nelle condizioni atmosferiche.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Parabiago non mostrano segni di cambiamento significativo. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente coperto anche nei giorni successivi, con temperature che si manterranno su valori simili. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non favoriranno schiarite significative nel breve termine.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 6 Novembre a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +11.9° perc. +11.2° Assenti 2.5 ENE max 3.2 Grecale 82 % 1027 hPa 4 cielo coperto +11.4° perc. +10.7° Assenti 1.2 ENE max 1.9 Grecale 83 % 1027 hPa 7 cielo coperto +11.5° perc. +10.8° Assenti 0.8 NE max 1.8 Grecale 81 % 1028 hPa 10 cielo coperto +14.1° perc. +13.4° Assenti 2.3 S max 1.5 Ostro 69 % 1029 hPa 13 cielo coperto +16° perc. +15.2° Assenti 3.7 SSE max 3.6 Scirocco 60 % 1028 hPa 16 cielo coperto +14.7° perc. +13.9° Assenti 3.7 SSE max 5.1 Scirocco 65 % 1028 hPa 19 cielo coperto +13.4° perc. +12.6° Assenti 2.1 ESE max 3.3 Scirocco 72 % 1029 hPa 22 nubi sparse +12.3° perc. +11.6° Assenti 2 E max 2.8 Levante 77 % 1030 hPa Il sole sorge alle ore 07:15 e tramonta alle ore 17:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.