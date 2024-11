Previsioni Meteo Parabiago: tutti i dettagli per domani lunedì 18 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 18 Novembre, Parabiago si troverà a fronteggiare condizioni meteorologiche caratterizzate da un cielo prevalentemente coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà alta per gran parte della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 7,7°C e i 10,7°C, con una percezione termica che potrebbe risultare leggermente inferiore a causa di un vento debole. L’umidità si attesterà intorno al 75%, contribuendo a una sensazione di freschezza. Non sono previste precipitazioni significative, rendendo la giornata asciutta, ma con un’atmosfera piuttosto grigia.

Durante la notte, le temperature si manterranno intorno ai 7,5°C e 7,9°C, con un cielo completamente coperto e una leggera diminuzione della velocità del vento, che si attesterà attorno ai 3 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 80%, creando un ambiente piuttosto umido.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo inizieranno a mostrare qualche segnale di miglioramento, con la presenza di poche nuvole e nubi sparse. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 10°C entro le 11:00. Il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra 1,3 km/h e 4,2 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 66%.

Nel pomeriggio, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 10,7°C. La sensazione di freddo potrebbe aumentare leggermente a causa della bassa intensità del vento, che si manterrà sotto i 5 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 61%, senza alcuna previsione di pioggia.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi intorno agli 8°C. Il cielo rimarrà coperto, con una leggera presenza di nubi sparse. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 75%, mentre il vento continuerà a essere debole.

In conclusione, le previsioni meteo per Parabiago indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature fresche. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e una possibile variazione della copertura nuvolosa. Gli amanti del sole dovranno attendere un miglioramento delle condizioni meteo nei prossimi giorni, mentre per chi preferisce il clima fresco, Lunedì rappresenterà una giornata ideale.

Tutti i dati meteo di Lunedì 18 Novembre a Parabiago

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° Assenti 3 ENE max 4.1 Grecale 79 % 1014 hPa 4 cielo coperto +7.3° perc. +7.3° Assenti 1 E max 2.1 Levante 80 % 1013 hPa 7 poche nuvole +6.7° perc. +6.7° Assenti 1.6 ESE max 2.4 Scirocco 82 % 1014 hPa 10 nubi sparse +9.5° perc. +9.5° Assenti 4.2 SSE max 4 Scirocco 68 % 1015 hPa 13 cielo coperto +10.7° perc. +9.4° Assenti 4 ESE max 4.8 Scirocco 61 % 1014 hPa 16 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° Assenti 2.4 SE max 3.3 Scirocco 68 % 1014 hPa 19 cielo coperto +8.8° perc. +8.8° Assenti 0.9 E max 1.9 Levante 75 % 1014 hPa 22 cielo coperto +7.9° perc. +7.9° Assenti 1 NNE max 1.8 Grecale 77 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:32 e tramonta alle ore 16:48

