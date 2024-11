Previsioni Meteo Parma: il bollettino per domani domenica 3 novembre

MeteoWeb

Domenica 3 Novembre a Parma si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente stabile, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo sarà coperto, mentre nella mattina si assisterà a un parziale miglioramento con nubi sparse. Le temperature oscilleranno tra +12,5°C e +17,3°C, con una leggera brezza che accompagnerà le ore diurne. La sera porterà un cielo sereno, rendendo la temperatura più fresca, ma comunque gradevole.

Nella notte, le condizioni meteo a Parma saranno caratterizzate da un cielo coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 95%. La temperatura si attesterà intorno ai +11,5°C, con una percezione leggermente più bassa a causa della brezza leggera proveniente da Sud Ovest. L’umidità sarà alta, attorno all’81%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile a 1026 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo inizierà a schiarirsi, passando da nubi fitte a nubi sparse. Le temperature saliranno progressivamente, raggiungendo i +17,1°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà bassa, con raffiche che non supereranno i 6,4 km/h. L’umidità inizierà a diminuire, portandosi attorno al 72%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore miglioramento, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 16,8°C. Il cielo rimarrà prevalentemente sereno, con una copertura nuvolosa che scenderà al 31%. Le condizioni di vento rimarranno favorevoli, con una leggera brezza che renderà l’aria piacevole.

La sera si presenterà con un cielo sereno e temperature che scenderanno gradualmente, arrivando a +12,2°C entro le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque in un range accettabile, attorno all’90%. Le condizioni di vento continueranno a essere leggere, favorendo una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per Parma indicano una giornata di Domenica 3 Novembre all’insegna della stabilità climatica, con temperature miti e un cielo che si schiarirà nel corso della giornata. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con un possibile abbassamento delle temperature e un aumento della nuvolosità. Gli amanti del clima fresco e sereno troveranno in questo weekend un’ottima occasione per godere delle bellezze autunnali della città.

Tutti i dati meteo di Domenica 3 Novembre a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +12.3° perc. +11.6° Assenti 3.8 SSO max 4 Libeccio 77 % 1026 hPa 4 cielo coperto +11.6° perc. +10.9° Assenti 3.3 SO max 3.8 Libeccio 80 % 1026 hPa 7 nubi sparse +12.2° perc. +11.6° Assenti 3.4 SO max 3.5 Libeccio 82 % 1027 hPa 10 nubi sparse +16° perc. +15.6° Assenti 2.9 ENE max 4.5 Grecale 74 % 1027 hPa 13 nubi sparse +17.3° perc. +17° Assenti 5.4 ENE max 6.2 Grecale 71 % 1025 hPa 16 nubi sparse +14.8° perc. +14.5° Assenti 3.9 E max 4.2 Levante 82 % 1025 hPa 19 cielo sereno +13.2° perc. +12.9° Assenti 3.2 SSO max 4.6 Libeccio 87 % 1026 hPa 22 cielo sereno +12.4° perc. +12° Assenti 3.4 SSO max 4.1 Libeccio 90 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:03 e tramonta alle ore 17:00

