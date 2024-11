Previsioni Meteo Parma: il bollettino per domani lunedì 4 novembre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 4 Novembre, Parma si troverà a vivere condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli. Le previsioni meteo indicano un cielo prevalentemente sereno, con temperature che si manterranno su valori gradevoli durante tutto il giorno. La stabilità atmosferica sarà accompagnata da una leggera brezza, rendendo l’aria fresca ma non eccessivamente fredda.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 11,6°C, con una leggera diminuzione fino a 10°C nelle ore più tarde. La copertura nuvolosa sarà praticamente assente, con un’umidità che si manterrà alta, intorno all’88%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1027 hPa, garantendo condizioni di stabilità.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 17,1°C intorno a mezzogiorno. La brezza leggera proveniente da Ovest-Sud-Ovest accompagnerà la giornata, con velocità del vento che varieranno tra i 2,4 km/h e i 6,1 km/h. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 68% entro le ore centrali della giornata.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16,6°C, con un ulteriore calo previsto verso sera. La copertura nuvolosa rimarrà assente e le condizioni di vento continueranno a essere leggere, favorendo un clima piacevole. L’umidità si manterrà tra il 67% e il 73%, senza alcuna previsione di precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà sereno, con un’umidità che si avvicinerà all’87%. Le condizioni di vento rimarranno stabili, senza variazioni significative.

In conclusione, le previsioni del tempo per Parma indicano una giornata di Lunedì 4 Novembre caratterizzata da un clima sereno e temperato, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede una continuità di queste condizioni, con temperature che potrebbero mantenersi su livelli simili, rendendo l’inizio di Novembre particolarmente gradevole.

Tutti i dati meteo di Lunedì 4 Novembre a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +11.4° perc. +10.9° Assenti 4.1 SO max 3.9 Libeccio 88 % 1027 hPa 4 cielo sereno +10.9° perc. +10.3° Assenti 5.8 OSO max 5.9 Libeccio 88 % 1026 hPa 7 cielo sereno +11.4° perc. +10.8° Assenti 5.2 OSO max 5.7 Libeccio 86 % 1026 hPa 10 cielo sereno +15.7° perc. +15.2° Assenti 3.1 NO max 2.8 Maestrale 72 % 1026 hPa 13 cielo sereno +17.4° perc. +17° Assenti 3.2 NE max 2.6 Grecale 67 % 1025 hPa 16 cielo sereno +14.6° perc. +14.1° Assenti 2.7 E max 2.8 Levante 79 % 1024 hPa 19 cielo sereno +13° perc. +12.6° Assenti 3.4 SSO max 3.6 Libeccio 85 % 1025 hPa 22 cielo sereno +12.2° perc. +11.8° Assenti 4.1 SO max 3.9 Libeccio 87 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 16:59

