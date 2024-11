Previsioni Meteo Parma: il bollettino per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Parma si prevede una giornata caratterizzata da condizioni di meteo prevalentemente nuvoloso, con piogge intermittenti durante il giorno. Le previsioni del tempo indicano una temperatura che si manterrà attorno ai 7,5°C, con una leggera variabilità nelle ore centrali. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con una percentuale che raggiungerà il 100% in diverse fasce orarie. I venti saranno deboli, prevalentemente da est, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 7,6°C, con cielo coperto e umidità elevata, che si aggirerà attorno all’88%. I venti saranno leggeri, con una velocità di circa 1,2 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, ma non si escluderanno brevi rovesci.

Durante la mattina, la situazione non cambierà significativamente. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che varieranno tra i 7,2°C e i 7,7°C. A partire dalle 10:00, si registreranno le prime piogge leggere, con accumuli che raggiungeranno i 0,29 mm entro le 11:00. L’umidità si manterrà alta, attorno al 92%, e i venti saranno deboli, con una leggera brezza che accompagnerà la giornata.

Nel pomeriggio, le previsioni meteo indicano un’intensificazione delle piogge, che passeranno da leggere a moderate. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 7,8°C, mentre le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 1,06 mm entro le 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e i venti continueranno a essere leggeri, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 7,5°C. Il cielo rimarrà coperto, e la probabilità di pioggia si manterrà intorno al 20%. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, con valori che raggiungeranno il 96%. I venti saranno deboli, con una leggera brezza che accompagnerà la chiusura della giornata.

In conclusione, le previsioni del tempo per Parma nei prossimi giorni indicano una continuazione di condizioni nuvolose e piovose. Domani, ci si aspetta un lieve miglioramento, con possibilità di schiarite, ma le temperature rimarranno fresche. Dopodomani, invece, le condizioni potrebbero stabilizzarsi ulteriormente, con un aumento delle temperature e una diminuzione delle precipitazioni. Sarà importante seguire gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +7.6° perc. +7.6° prob. 1 % 2.4 ENE max 2.9 Grecale 89 % 1022 hPa 4 cielo coperto +7.4° perc. +7.4° prob. 1 % 2.8 NE max 4.4 Grecale 89 % 1022 hPa 7 cielo coperto +7.2° perc. +6.4° prob. 32 % 5.5 NO max 8 Maestrale 92 % 1023 hPa 10 pioggia leggera +7.7° perc. +7.7° 0.29 mm 3 ONO max 4.9 Maestrale 92 % 1023 hPa 13 pioggia leggera +7.8° perc. +7.8° 0.57 mm 1.7 SO max 3.2 Libeccio 95 % 1023 hPa 16 cielo coperto +7.8° perc. +7.8° prob. 85 % 3.2 E max 3.9 Levante 96 % 1023 hPa 19 cielo coperto +7.7° perc. +7.7° prob. 20 % 3.7 E max 5 Levante 96 % 1024 hPa 22 cielo coperto +7.5° perc. +7.5° prob. 7 % 1.7 ENE max 2 Grecale 96 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 07:34 e tramonta alle ore 16:40

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.