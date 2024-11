Previsioni Meteo Parma: il bollettino per domani mercoledì 27 novembre

MeteoWeb

Mercoledì 27 Novembre a Parma si prevede una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera attenuazione della copertura nuvolosa nel corso della sera. Le temperature si manterranno su valori miti per la stagione, oscillando tra i 7,6°C e i 11,2°C durante le diverse fasce orarie. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 5,1 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 94%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Durante la notte, il cielo rimarrà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 7,8°C. La velocità del vento sarà molto contenuta, con direzione prevalentemente da sud e sud-ovest. L’umidità si manterrà alta, raggiungendo il 96%. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che si attesterà attorno al 17%.

Nella mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 10,8°C intorno a mezzogiorno. Anche in questa fascia oraria, il vento rimarrà debole, con velocità comprese tra 1,1 km/h e 4,3 km/h. L’umidità si manterrà sopra l’80%, mentre la probabilità di pioggia rimarrà bassa.

Nel pomeriggio, si assisterà a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 11,2°C alle 14:00. Il vento continuerà a essere debole, con direzione prevalentemente da nord-ovest. L’umidità inizierà a scendere, attestandosi attorno all’82%. Anche in questo caso, non si prevedono precipitazioni significative.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà con nubi sparse, e le temperature scenderanno gradualmente fino a 7,6°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta. L’umidità si manterrà alta, attorno al 94%, mentre la pressione atmosferica continuerà a stabilizzarsi.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Parma indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature che si manterranno su valori miti e una copertura nuvolosa che potrebbe variare leggermente. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, rendendo la situazione piuttosto stabile. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno in questi giorni un’ottima occasione per godere di passeggiate all’aria aperta, mentre chi cerca il sole dovrà pazientare ancora un po’.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 27 Novembre a Parma

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +8° perc. +8° prob. 12 % 0.8 SSO max 0.9 Libeccio 95 % 1024 hPa 4 cielo coperto +8° perc. +8° prob. 15 % 0.9 N max 1.1 Tramontana 95 % 1023 hPa 7 cielo coperto +8.3° perc. +8.3° prob. 12 % 2.9 ONO max 2.8 Maestrale 94 % 1024 hPa 10 cielo coperto +9.7° perc. +9.7° prob. 23 % 2.8 ONO max 3.9 Maestrale 88 % 1025 hPa 13 cielo coperto +11.1° perc. +10.4° prob. 13 % 3.2 NO max 4.2 Maestrale 82 % 1024 hPa 16 cielo coperto +10.1° perc. +9.4° prob. 5 % 4.4 O max 4.7 Ponente 89 % 1024 hPa 19 nubi sparse +9.1° perc. +9.1° Assenti 3.3 NO max 3.9 Maestrale 92 % 1025 hPa 22 nubi sparse +7.8° perc. +7.8° Assenti 4.7 O max 4.8 Ponente 94 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:35 e tramonta alle ore 16:39

