Previsioni Meteo Parma: il bollettino per domani sabato 23 novembre

Le previsioni meteo per Parma di Sabato 23 Novembre indicano una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso e una sera con cielo coperto. Le temperature si manterranno su valori freschi, con minime che si attesteranno intorno ai 2°C durante la notte e massime che raggiungeranno i 7,8°C nel pomeriggio. La ventilazione sarà prevalentemente leggera, con raffiche che non supereranno i 21 km/h.

Nella notte, le condizioni saranno di cielo sereno, con una temperatura che si aggirerà attorno ai 2,6°C. L’umidità si manterrà intorno al 50%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile attorno ai 1020 hPa. La brezza vivace proveniente da Ovest – Sud Ovest garantirà una sensazione di freschezza, con temperature percepite che scenderanno fino a -0,6°C.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, quando inizieranno a comparire nubi sparse. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 6,8°C a mezzogiorno. La ventilazione sarà moderata, con velocità che varieranno tra i 6 e i 9 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 49%, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, il cielo si coprirà progressivamente, con nubi sparse che diventeranno predominanti. La temperatura massima si stabilirà attorno ai 7,8°C alle 13:00, per poi scendere a 4,4°C entro le 17:00. La velocità del vento rimarrà bassa, con intensità che non supereranno i 5 km/h. L’umidità aumenterà, raggiungendo il 60%, e non si registreranno precipitazioni.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 4°C. La ventilazione sarà debole, con raffiche che non supereranno i 3,5 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 62%, contribuendo a una sensazione di freddo.

In conclusione, le previsioni del tempo per Parma nei prossimi giorni indicano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno fresche e un aumento della copertura nuvolosa. Domani, si prevede una giornata simile, con temperature che non varieranno significativamente. Tuttavia, nei giorni successivi, potrebbe esserci un lieve miglioramento delle condizioni meteo, con possibilità di schiarite e un aumento delle temperature.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +2.5° perc. -0.6° Assenti 11 OSO max 20.9 Libeccio 51 % 1020 hPa 4 cielo sereno +2° perc. -0.4° Assenti 7.9 O max 13.4 Ponente 55 % 1023 hPa 7 cielo sereno +1.9° perc. -0.2° Assenti 6.9 O max 13.1 Ponente 55 % 1026 hPa 10 nubi sparse +6.1° perc. +4.2° Assenti 9.1 NNO max 12.2 Maestrale 50 % 1028 hPa 13 cielo coperto +7.8° perc. +6.9° Assenti 5.9 NNO max 6.9 Maestrale 47 % 1028 hPa 16 nubi sparse +4.8° perc. +4.8° Assenti 3.5 OSO max 3.7 Libeccio 58 % 1030 hPa 19 cielo coperto +4.1° perc. +4.1° Assenti 3.5 SO max 3.9 Libeccio 61 % 1032 hPa 22 cielo coperto +4.2° perc. +4.2° Assenti 2.2 ONO max 2.4 Maestrale 62 % 1032 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 16:41

