Previsioni Meteo Partinico: tutti i dettagli per domani domenica 17 novembre

Le condizioni meteo di Domenica 17 Novembre a Partinico si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà privo di nuvole durante gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano temperature che varieranno da un minimo di 12,0°C durante la notte a un massimo di 18,4°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 12,9 km/h. L’umidità si manterrà su valori moderati, oscillando tra il 44% e il 81%.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 12°C, con un cielo completamente sereno e una bassa umidità. La mattina si aprirà con condizioni simili, con temperature che saliranno gradualmente fino a raggiungere i 17,1°C entro le 10:00. Il vento, prevalentemente da sud, sarà debole, con velocità comprese tra 4,1 km/h e 5,5 km/h.

Nel pomeriggio, si registrerà un leggero calo delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 17°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa che non supererà il 2%. La ventilazione si intensificherà leggermente, raggiungendo punte di 7,8 km/h. L’umidità, pur rimanendo moderata, potrebbe aumentare leggermente, ma senza influenzare il comfort generale.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14°C. Le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli, con poche nuvole che faranno la loro comparsa. La ventilazione si manterrà leggera, con velocità che non supereranno i 13,5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Partinico indicano una giornata di Domenica 17 Novembre caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per attività all’aperto. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature che continueranno a oscillare su valori simili. Tuttavia, è consigliabile monitorare eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni meteo possono variare.

Tutti i dati meteo di Domenica 17 Novembre a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +12.1° perc. +11.4° Assenti 2.7 SO max 4.2 Libeccio 78 % 1020 hPa 5 cielo sereno +11.8° perc. +11.1° Assenti 3.7 S max 5.3 Ostro 81 % 1020 hPa 8 cielo sereno +14.7° perc. +14° Assenti 4.5 SSO max 4.1 Libeccio 69 % 1020 hPa 11 cielo sereno +17.9° perc. +17° Assenti 5.4 O max 6.6 Ponente 46 % 1019 hPa 14 cielo sereno +18.3° perc. +17.4° Assenti 3.8 NO max 4.6 Maestrale 46 % 1017 hPa 17 cielo sereno +15.3° perc. +14.4° Assenti 5.2 S max 5.3 Ostro 58 % 1017 hPa 20 cielo sereno +14.5° perc. +13.6° Assenti 11.8 S max 12.9 Ostro 61 % 1017 hPa 23 nubi sparse +14.4° perc. +13.5° Assenti 13.5 S max 15.2 Ostro 62 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 16:52

