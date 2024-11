Previsioni Meteo Partinico: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Partinico indicano un Giovedì 21 Novembre caratterizzato da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge leggere che si protrarranno per gran parte della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 14°C e i 17°C, mentre il vento soffierà con intensità variabile, raggiungendo punte di 27,3 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno all’86%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione verso le prime ore del mattino. La velocità del vento varierà tra i 24 km/h e i 27,3 km/h, provenendo prevalentemente da Ovest. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si aggireranno intorno ai 0,24 mm.

Nella mattina, si continuerà a registrare pioggia leggera, con temperature che si manterranno sui 16-17°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, attorno al 100%, e il vento si presenterà con una velocità di circa 10-12 km/h. Le probabilità di pioggia saranno elevate, con accumuli che potrebbero raggiungere i 0,51 mm. L’umidità si attesterà attorno al 72%, rendendo l’aria piuttosto umida.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo subiranno un leggero miglioramento, con il passaggio a un cielo coperto. Le temperature si manterranno sui 16-17°C, mentre il vento si attenuerà ulteriormente, scendendo a circa 6-9 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 71%.

La sera porterà un ulteriore cambiamento, con la presenza di nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature, che si attesteranno intorno ai 14-15°C. Il vento riprenderà vigore, raggiungendo velocità di 12-19 km/h. Le probabilità di pioggia si ridurranno, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’84%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Partinico nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un progressivo allontanamento delle piogge e un aumento delle temperature. Venerdì e Sabato si prevede un cielo più sereno e temperature in aumento, mentre la prossima settimana potrebbe portare nuove perturbazioni. Gli amanti del sole dovranno pazientare ancora un po’, ma le prospettive per il fine settimana sembrano promettenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +16.5° perc. +16.3° 0.31 mm 16.5 O max 29.3 Ponente 82 % 1009 hPa 5 pioggia leggera +15.8° perc. +15.5° 0.2 mm 17.9 ONO max 30.3 Maestrale 77 % 1010 hPa 8 pioggia leggera +16.1° perc. +15.8° 0.39 mm 8.8 O max 14.3 Ponente 76 % 1012 hPa 11 pioggia leggera +17.1° perc. +16.7° 0.22 mm 11.5 NO max 16.2 Maestrale 70 % 1012 hPa 14 cielo coperto +17.3° perc. +16.9° Assenti 7.7 NO max 9 Maestrale 67 % 1011 hPa 17 cielo coperto +15.2° perc. +14.8° Assenti 6.9 SO max 7.8 Libeccio 78 % 1012 hPa 20 nubi sparse +14° perc. +13.8° prob. 18 % 14.7 S max 21.1 Ostro 87 % 1012 hPa 23 nubi sparse +15.1° perc. +14.8° prob. 19 % 16.6 SSO max 29.9 Libeccio 84 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 06:58 e tramonta alle ore 16:50

