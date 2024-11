Previsioni Meteo Partinico: tutti i dettagli per domani lunedì 25 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 25 Novembre a Partinico indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno o con poche nuvole, mentre nella mattina ci sarà un aumento della copertura nuvolosa, che si stabilizzerà su valori moderati. Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco, per poi scendere nuovamente nella sera, quando il cielo tornerà a essere sereno.

Nella notte, a partire dalle 00:00, il meteo sarà caratterizzato da poche nuvole e temperature intorno ai 12,4°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Est. L’umidità si attesterà attorno al 71%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1031 hPa. Le condizioni di cielo sereno continueranno fino alle prime ore del mattino.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, si assisterà a un incremento della copertura nuvolosa, che raggiungerà il 44% intorno alle 07:00. Le temperature saliranno gradualmente, toccando i 15°C alle 08:00, con una leggera diminuzione della velocità del vento, che si manterrà sotto i 10 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 64%.

Nel pomeriggio, le temperature continueranno a salire, raggiungendo un massimo di 18°C alle 13:00. La copertura nuvolosa si ridurrà progressivamente, portando a un cielo più sereno. Le condizioni di vento rimarranno stabili, con velocità che non supereranno i 10 km/h. L’umidità, tuttavia, aumenterà fino a raggiungere il 67%.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, stabilizzandosi intorno ai 13°C. Il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 9%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Sud, mantenendo l’umidità attorno all’83%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Partinico mostrano un trend di stabilità meteorologica, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo prevalentemente sereno. Si prevede che nei giorni successivi ci sarà una leggera oscillazione delle temperature, ma senza significativi cambiamenti nelle condizioni meteorologiche. Gli abitanti di Partinico possono quindi godere di un clima favorevole e di giornate soleggiate.

Tutti i dati meteo di Lunedì 25 Novembre a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +12.2° perc. +11.4° Assenti 9.8 SE max 9.8 Scirocco 71 % 1030 hPa 5 nubi sparse +12.5° perc. +11.6° Assenti 9.9 SE max 10.6 Scirocco 70 % 1030 hPa 8 nubi sparse +15° perc. +14.2° Assenti 6.9 SSE max 8.2 Scirocco 64 % 1029 hPa 11 nubi sparse +17.6° perc. +16.9° Assenti 5.7 SSO max 8.7 Libeccio 58 % 1027 hPa 14 nubi sparse +17.8° perc. +17.2° Assenti 4.2 SO max 8.6 Libeccio 61 % 1026 hPa 17 nubi sparse +14.4° perc. +14° Assenti 7.2 S max 9 Ostro 80 % 1026 hPa 20 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° Assenti 9.3 S max 9.6 Ostro 83 % 1026 hPa 23 cielo sereno +13.2° perc. +12.8° Assenti 10.7 S max 11.2 Ostro 83 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.