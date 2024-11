Previsioni Meteo Partinico: tutti i dettagli per domani martedì 5 novembre

MeteoWeb

Martedì 5 Novembre a Partinico si preannuncia come una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente sereno, con qualche variazione nel corso della giornata. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 15,3°C e i 20,8°C. La copertura nuvolosa varierà da assente a parzialmente presente, con un incremento di nubi nella mattinata, per poi tornare a schiarirsi nel pomeriggio e nella sera. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno con una temperatura che si attesterà intorno ai 15,3°C. L’umidità sarà alta, intorno al 78%, e la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1024 hPa. Le condizioni di calma del vento, con velocità di circa 4,4 km/h, contribuiranno a rendere la notte tranquilla.

Nella mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che passerà da sereno a coperto. Le temperature saliranno gradualmente, raggiungendo i 20,8°C intorno a mezzogiorno. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque intorno al 45%. Il vento si farà più presente, con velocità che varieranno tra i 1,2 km/h e i 5,3 km/h.

Nel pomeriggio, le nubi inizieranno a diradarsi, portando a un cielo con nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 19,1°C, con un’umidità che si attesterà intorno al 56%. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, rendendo l’aria piacevole per attività all’aperto.

La sera si prevede serena, con temperature in calo fino a 15,4°C. L’umidità rimarrà attorno al 72%, mentre il vento continuerà a soffiare leggermente da Sud-Sud Est. Le condizioni di bel tempo favoriranno una serata tranquilla, ideale per passeggiate o incontri all’aperto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Partinico nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un ritorno a cieli sereni e temperature gradevoli. Tuttavia, si raccomanda di prestare attenzione a possibili variazioni, poiché il clima può essere soggetto a repentini cambiamenti. Domani si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre dopodomani potrebbe esserci un incremento della nuvolosità.

Tutti i dati meteo di Martedì 5 Novembre a Partinico

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +15° perc. +14.5° Assenti 4.1 SE max 4.4 Scirocco 77 % 1024 hPa 5 cielo sereno +14.6° perc. +14° Assenti 5.8 SSE max 5.5 Scirocco 75 % 1024 hPa 8 cielo coperto +17.7° perc. +17.1° Assenti 3.8 S max 4.2 Ostro 59 % 1024 hPa 11 cielo coperto +20.6° perc. +19.9° Assenti 2.7 NNO max 4.4 Maestrale 45 % 1024 hPa 14 nubi sparse +19.9° perc. +19.3° Assenti 8.6 N max 8.3 Tramontana 52 % 1023 hPa 17 nubi sparse +16.7° perc. +16.2° Assenti 1.9 NNE max 3.6 Grecale 69 % 1023 hPa 20 cielo sereno +15.9° perc. +15.4° Assenti 4.3 SSE max 4.3 Scirocco 72 % 1024 hPa 23 cielo sereno +15.4° perc. +14.8° Assenti 6.2 SSE max 5.9 Scirocco 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:41 e tramonta alle ore 17:01

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.