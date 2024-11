Previsioni Meteo Paternò: il bollettino per domani giovedì 7 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 7 Novembre a Paternò indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un predominio di nuvolosità e piogge leggere nel corso della mattinata. Le temperature si manterranno su valori miti, con picchi che raggiungeranno i 19,4°C durante le ore centrali della giornata. La situazione meteorologica si presenterà complessivamente stabile, ma con la possibilità di brevi rovesci, specialmente nelle prime ore del giorno.

Durante la notte, il meteo si presenterà con un cielo inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 87%. Le temperature si manterranno intorno ai 15,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Est. La probabilità di precipitazioni sarà contenuta, attestandosi attorno al 24%.

Nella mattina, le condizioni meteorologiche subiranno un cambiamento, con l’arrivo di pioggia leggera a partire dalle 10:00. La temperatura salirà fino a 19,4°C intorno a mezzogiorno, mentre la copertura nuvolosa aumenterà fino a raggiungere il 89%. Le precipitazioni saranno leggere, con un’intensità di 0,12mm attesa nelle ore centrali della mattina. La velocità del vento si manterrà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 11km/h.

Nel pomeriggio, la pioggia continuerà a cadere, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 16,8°C alle 16:00. La copertura nuvolosa rimarrà alta, attorno al 95%, e le precipitazioni si intensificheranno leggermente, con valori che potranno arrivare fino a 0,2mm. La probabilità di pioggia si attesterà attorno al 78%, rendendo consigliabile portare un ombrello.

La sera porterà un ulteriore aumento della copertura nuvolosa, con il cielo che si presenterà prevalentemente coperto. Le temperature scenderanno fino a 15,6°C, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 32%. La brezza leggera continuerà a soffiare da Est – Sud Est, mantenendo un clima fresco e umido.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paternò nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di piogge leggere e nuvolosità, si prevede un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature in aumento. Pertanto, si consiglia di monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti, in quanto il clima potrebbe variare nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Giovedì 7 Novembre a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15° perc. +14.9° prob. 26 % 2.8 NE max 4.6 Grecale 88 % 1027 hPa 5 nubi sparse +14.8° perc. +14.6° prob. 26 % 4.2 ENE max 7.9 Grecale 89 % 1027 hPa 8 nubi sparse +17.4° perc. +17.2° prob. 27 % 7.8 E max 14.5 Levante 79 % 1028 hPa 11 pioggia leggera +19.3° perc. +19.1° 0.12 mm 11 E max 13.8 Levante 69 % 1027 hPa 14 pioggia leggera +18.2° perc. +18° 0.15 mm 11.8 ESE max 14.2 Scirocco 73 % 1027 hPa 17 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° prob. 78 % 6.7 ESE max 12.1 Scirocco 82 % 1027 hPa 20 cielo coperto +15.6° perc. +15.5° prob. 27 % 4 ESE max 8.2 Scirocco 89 % 1028 hPa 23 cielo coperto +15.4° perc. +15.4° prob. 36 % 1.9 ESE max 4 Scirocco 91 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 06:35 e tramonta alle ore 16:53

