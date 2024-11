Previsioni Meteo Paternò: il bollettino per domani venerdì 15 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Venerdì 15 Novembre a Paternò indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con un incremento delle temperature durante le ore centrali della giornata. La presenza di nuvole sparse e qualche pioggia leggera nelle prime ore del mattino non influenzerà significativamente il clima, che si manterrà gradevole e asciutto nel pomeriggio.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 13°C, con una leggera brezza proveniente da Nord Ovest. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con una percentuale di nuvole che varierà dal 12% al 21%. L’umidità si manterrà alta, attorno all’85%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile intorno ai 1016 hPa.

Nella mattina, si assisterà a un cambiamento con l’arrivo di pioggia leggera intorno alle 07:00, con una temperatura che salirà fino a 13,8°C. La probabilità di pioggia sarà del 55%, ma si prevede che le precipitazioni siano di breve durata. Successivamente, il cielo si schiarirà e si passerà a condizioni di poche nuvole e nubi sparse. Le temperature continueranno a salire, raggiungendo i 17,3°C entro le 10:00.

Nel pomeriggio, il clima si presenterà sereno, con temperature che scenderanno gradualmente fino a 15,3°C alle 15:00. La brezza vivace, con velocità del vento che varierà tra 11,3 km/h e 19,2 km/h, contribuirà a mantenere un clima fresco e piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 61%, mentre la copertura nuvolosa sarà minima, con un valore di 1%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno intorno ai 11°C. La copertura nuvolosa aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 30%. La brezza continuerà a soffiare da Nord Ovest, mantenendo un clima fresco e asciutto.

In conclusione, le previsioni del tempo per Paternò nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con temperature che si manterranno sopra la media stagionale. La stabilità atmosferica prevista per il fine settimana suggerisce un clima favorevole per attività all’aperto, con poche probabilità di pioggia. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli, mentre le temperature notturne continueranno a scendere, richiedendo un abbigliamento adeguato.

Tutti i dati meteo di Venerdì 15 Novembre a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 poche nuvole +12.9° perc. +12.4° prob. 15 % 5.8 NO max 6.2 Maestrale 83 % 1016 hPa 5 poche nuvole +12.4° perc. +11.8° prob. 26 % 6.2 NO max 6.6 Maestrale 80 % 1016 hPa 8 nubi sparse +15.4° perc. +14.8° prob. 55 % 7.6 ONO max 12.3 Maestrale 72 % 1016 hPa 11 poche nuvole +17.2° perc. +16.5° prob. 55 % 18.9 NO max 26.9 Maestrale 57 % 1016 hPa 14 cielo sereno +16.3° perc. +15.4° Assenti 14.8 NO max 21.4 Maestrale 54 % 1016 hPa 17 cielo sereno +12.9° perc. +12.1° Assenti 11.2 NNO max 18.9 Maestrale 70 % 1018 hPa 20 nubi sparse +11.9° perc. +11° Assenti 9.3 NO max 17 Maestrale 72 % 1019 hPa 23 poche nuvole +11.1° perc. +10.2° Assenti 9.1 NO max 15.4 Maestrale 73 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 06:43 e tramonta alle ore 16:47

