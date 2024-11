Previsioni Meteo Paternò: tutti i dettagli per domani giovedì 21 novembre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 21 Novembre a Paternò indicano una giornata caratterizzata da un alternarsi di nuvole e schiarite, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e temperature intorno ai 14°C, mentre al mattino il cielo si presenterà prevalentemente coperto, con picchi di temperatura che raggiungeranno i 18,7°C. Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento, con nubi sparse e una leggera diminuzione delle temperature. La sera porterà un cielo sereno, favorendo un abbassamento delle temperature fino a 13°C.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, Paternò avrà un cielo con nubi sparse e una temperatura di circa 14,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 48%, con una leggera brezza proveniente da Ovest. La probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, intorno al 6%. Con il passare delle ore, la situazione non subirà sostanziali variazioni, mantenendo un cielo sereno fino alle prime luci dell’alba.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 99%. Le temperature saliranno fino a 18,7°C intorno alle 11:00, mentre il vento si manterrà moderato, con velocità di circa 12,2 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà assente, garantendo una mattinata asciutta, sebbene con una sensazione di umidità piuttosto elevata.

Nel pomeriggio, si prevede un parziale miglioramento, con un ritorno a nubi sparse e temperature che si attesteranno attorno ai 17,5°C. La velocità del vento diminuirà ulteriormente, rendendo l’atmosfera più tranquilla. La probabilità di pioggia rimarrà assente, favorendo attività all’aperto.

La sera porterà un cielo sereno, con temperature che scenderanno fino a 13°C. La brezza leggera da Ovest contribuirà a mantenere un clima gradevole. La copertura nuvolosa si ridurrà al 7%, e la probabilità di precipitazioni rimarrà assente, permettendo di godere di una serata tranquilla.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Paternò indicano un miglioramento generale, con temperature che si manterranno su valori moderati e un cielo che si schiarirà. Venerdì e Sabato si prevede un ulteriore aumento delle temperature, con cieli prevalentemente sereni. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Giovedì 21 Novembre a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +14° perc. +13.6° prob. 19 % 12.7 O max 24.8 Ponente 79 % 1009 hPa 5 nubi sparse +14.5° perc. +13.9° prob. 27 % 10 ONO max 20 Maestrale 74 % 1009 hPa 8 cielo coperto +16.4° perc. +15.8° prob. 23 % 11.6 ONO max 23.5 Maestrale 67 % 1011 hPa 11 cielo coperto +18.7° perc. +18° prob. 27 % 12.2 O max 18.8 Ponente 54 % 1011 hPa 14 cielo coperto +18.7° perc. +18.1° prob. 31 % 5.3 ONO max 10 Maestrale 56 % 1010 hPa 17 cielo coperto +15.6° perc. +15.1° prob. 25 % 2.8 NNE max 6.5 Grecale 71 % 1012 hPa 20 cielo sereno +13.6° perc. +13.2° Assenti 4.7 O max 6.6 Ponente 83 % 1012 hPa 23 poche nuvole +13° perc. +12.6° Assenti 10.1 O max 19.9 Ponente 84 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 06:50 e tramonta alle ore 16:44

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.