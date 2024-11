Previsioni Meteo Paternò: tutti i dettagli per domani martedì 12 novembre

MeteoWeb

Martedì 12 Novembre a Paternò si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con una predominanza di piogge durante le prime ore del giorno. Le previsioni meteo indicano un’intensificazione delle precipitazioni nella notte e nella mattina, con una graduale attenuazione nel pomeriggio e un miglioramento della situazione verso la sera. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 13°C e i 16°C, mentre l’umidità rimarrà elevata.

Nella notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge leggere e moderate, con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 14°C, con una percezione termica simile. La velocità del vento sarà debole, proveniente principalmente da Sud Est, con raffiche che raggiungeranno i 9,2 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 96%, e si registreranno accumuli di pioggia che varieranno da 0,4 mm a 1,76 mm.

Durante la mattina, le previsioni del tempo continueranno a mostrare piogge moderate, con temperature che si alzeranno leggermente fino a raggiungere i 16°C. La copertura nuvolosa rimarrà elevata, e le precipitazioni si attesteranno intorno a 1,31 mm. Il vento si manterrà debole, con direzione variabile, e l’umidità continuerà a essere elevata, intorno all’86%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo nelle condizioni meteo. Le piogge tenderanno a diminuire, lasciando spazio a nubi sparse e a un parziale miglioramento. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 16°C, mentre la copertura nuvolosa scenderà al 69%. La velocità del vento rimarrà debole, con una leggera brezza che accompagnerà il calo delle precipitazioni.

La sera porterà un ulteriore miglioramento, con il cielo che si presenterà poco nuvoloso. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 14°C. L’umidità si manterrà attorno all’89%, ma le condizioni generali saranno più stabili e favorevoli.

In conclusione, le previsioni meteo per Paternò indicano una giornata di transizione, con piogge al mattino e un graduale miglioramento nel pomeriggio e nella sera. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore miglioramento delle condizioni meteorologiche, con temperature in aumento e una diminuzione delle precipitazioni. Gli amanti del sole potrebbero finalmente godere di un clima più sereno e asciutto.

Tutti i dati meteo di Martedì 12 Novembre a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 pioggia leggera +14.2° perc. +14.2° 0.79 mm 3.4 SSE max 9.8 Scirocco 97 % 1016 hPa 5 pioggia moderata +13.7° perc. +13.7° 1.98 mm 2.4 E max 6.9 Levante 97 % 1015 hPa 8 pioggia leggera +15.6° perc. +15.4° 0.69 mm 5.7 ESE max 10.9 Scirocco 87 % 1016 hPa 11 pioggia moderata +16.2° perc. +16.1° 1.19 mm 8.1 SE max 13.7 Scirocco 86 % 1015 hPa 14 pioggia leggera +16.8° perc. +16.7° 0.56 mm 3.7 ESE max 8.5 Scirocco 81 % 1014 hPa 17 nubi sparse +14.8° perc. +14.6° prob. 67 % 1.9 ENE max 5.4 Grecale 87 % 1015 hPa 20 poche nuvole +14.1° perc. +13.9° prob. 25 % 0.6 ENE max 5 Grecale 89 % 1017 hPa 23 poche nuvole +13.7° perc. +13.6° prob. 25 % 1.7 ONO max 6 Maestrale 91 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 06:40 e tramonta alle ore 16:49

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.