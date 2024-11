Previsioni Meteo Paternò: tutti i dettagli per domani martedì 26 novembre

MeteoWeb

Martedì 26 Novembre a Paternò si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni climatiche prevalentemente serene, con temperature che si manterranno su valori miti per la stagione. Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, favorendo un abbassamento delle temperature, che toccheranno i 10,3°C. La mattina vedrà un incremento termico, con valori che raggiungeranno i 17,8°C intorno alle 11:00, accompagnati da una leggera brezza proveniente da Nord Ovest.

Nel corso del pomeriggio, le previsioni meteo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con nubi sparse che si presenteranno a partire dalle 13:00. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18,6°C, mentre la velocità del vento rimarrà contenuta, oscillando tra i 3,4 km/h e i 5,6 km/h. Non si prevedono precipitazioni, mantenendo così un clima asciutto e gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 12°C. Il cielo rimarrà sereno, permettendo di godere di una serata tranquilla. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo l’atmosfera piacevole.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Paternò mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e cieli sereni. Tuttavia, è possibile che nei giorni successivi si verifichino lievi variazioni climatiche, con un possibile aumento della nuvolosità. Pertanto, si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni meteo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 26 Novembre a Paternò

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo sereno +10° perc. +9.1° Assenti 4.8 NO max 5.5 Maestrale 76 % 1026 hPa 5 cielo sereno +9.8° perc. +9.3° Assenti 6 NO max 6.6 Maestrale 76 % 1025 hPa 8 cielo sereno +13.9° perc. +13° Assenti 5.3 ONO max 8.3 Maestrale 62 % 1025 hPa 11 cielo sereno +17.8° perc. +17° Assenti 6.4 OSO max 7.8 Libeccio 52 % 1024 hPa 14 nubi sparse +18.4° perc. +17.6° Assenti 5.2 OSO max 7.8 Libeccio 51 % 1023 hPa 17 poche nuvole +13.6° perc. +12.9° Assenti 2.8 NO max 5.5 Maestrale 73 % 1023 hPa 20 cielo sereno +12.3° perc. +11.6° Assenti 4.6 NO max 5.5 Maestrale 77 % 1024 hPa 23 cielo sereno +11.6° perc. +10.7° Assenti 5.2 NO max 5.8 Maestrale 72 % 1024 hPa Il sole sorge alle ore 06:55 e tramonta alle ore 16:43

